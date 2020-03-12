В Украине подтвердили два новых случая коронавируса

Министерство здравоохранения сообщает о двух новых подтвержденных случаях коронавируса в Украине.

Информацию о лабораторно подтвержденных случаях на территории страны сообщили в Минздраве Украины в официальном Telegram-канале.

"В Украине зафиксировано два новых случая коронавирусной инфекции - у женщины пенсионного возраста из Житомирской области и у мужчины с Черновцкой области, жена которого находилась в Италии в течение последних 14 дней", - говорится в сообщении.

Также в Минздраве сообщили, что пациенты изолированы, им предоставляется симптоматическое лечение, проводится работа с контактами.

Ранее в Украине был зафиксирован 1 случай коронавируса COVID-19 у мужчины в Черновцах, на данный момент его состояние удовлетворительное.

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