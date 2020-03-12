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12 березня 2020, четвер, 12:45 42
Суспільство 2020-03-12T14:30:03+02:00
Українські Новини
На коронавірус перевіряють ще одного українця, що приїхав з Європи

На коронавірус перевіряють ще одного українця, що приїхав з Європи

Анна Рудык
коронавірус в Україні, Епідемія коронавірусу, коронавірус в Європі, коронавірус в українців
Коронавірус. Фото: freepik
Коронавірус. Фото: freepik

В той час, як на коронавірус перевіряють ще 11 українців, Міністерство охорони здоров'я підозрює другий випадок захворювання коронавірусну інфекцією у українця, який приїхав з Польщі.

Про це на брифінгу сказав заступник міністра охорони здоров'я Віктор Ляшко, передають Українські Новини.

"Нам повідомили про однин випадок у людини, що приїхала з Польщі, в нього зараз пневмонія, з ним працюють, взяли на дослідження зразки, ця людина похилого віку - група ризику. Це нова підозра і найбільш ймовірно, що буде випадок коронавірусної інфекції COVID-19", - сказав він.

Як повідомляли Українські Новини, кількість загиблих від коронавірусу за добу збільшилася до 4 622 людей (за добу 338). А кількість нових зареєстрованих випадків збільшилася на 4 986 осіб.

Тим часом в Україні ввели карантин: чому не варто панікувати.

Тим часом Україна закриває 170 контрольно-пропускних пунктів.

Також депутатам заборонили поїздки за кордон через коронавірус.

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