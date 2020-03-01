20 фильмов о борьбе женщин за свои права

Современная женщина может быть кем угодно. Самой молодой премьер-министркой, как финка Санна Марин, или победительницей Евровидения и мамой, как украинка Джамала. Быть эко-активисткой как шведка Грета Тунберг, или завоевывать олимпийское золото, как украинская спортсменка Елена Пидгрушная. Выходить в открытый космос, как астровнавтки Кристина Кук и Джессика Меир, и реформировать украинскую полицию как Хатия Деканоидзе. Быть председательницей палаты представителей конгресса США, как Нэнси Пелоси, или выдающейся шахматисткой как Анна Музычук. Но для того, чтобы быть тем, кем она хочет, многим поколениям женщин пришлось бороться за свои права, преодолевая стереотипы, осуждение и агрессию. И этот путь еще не закончен. В канун Международного женского дня Українські Новини cобрали список фильмов о том, как женщины боролись за право быть теми, кем они хотят.

Йентл, 1983

Великобритания, США

Действие разворачивается в Восточной Европе в начале ХХ столетия. Главная героиня — умная еврейская девочка (Барбра Стрейзанд), мечтающая избежать предначертанной ей женской доли, замужества, детей и обязанностей по хозяйству, поступить в университет и посвятить себя науке, что в начале века среди жителей восточной Европы считалось прерогативой мужчин. Избавившись от кос, нацепив очки и переодевшись в мужское платье, она сбегает из родной деревни и поступает в привилегированное мужское учебное заведение.

Фото: постер фильма ru.wikipedia.org

Ангелы с железными зубами, 2004

США

Фильм о революционной борьбе женщин за принятие первой поправки к Конституции США. Это реальная история активистки Элис Пол, которую на экране воплотила Хилари Суонк. За право голоса для каждой жительницы Соединенных Штатов, девушки-лидеры движения не только рисковали потерять свободу, но и подвергали свою жизнь смертельному риску.

Фото: постер фильма ru.wikipedia.org

Северная страна, 2005

США

1980-е. После того, как распался ее брак, главная героиня Джози Эймс в поисках работы возвращается в свой родной город в Северной Миннесоте. Ей нужно кормить двоих детей, и чтобы обеспечить их, она вынуждена устроиться на шахту, где трудятся практически все местные мужчины, в том числе и ее отец. Оказавшись одной из немногих женщин, работающих на шахте, Джози приходиться не только тяжело работать, но и столкнуться с негативным отношением со стороны мужчин. «Северная страна» — фильм, основанный на реальных событиях, затрагивающий историю о первом деле о сексуальном домогательстве.

Фото: постер фильма ru.wikipedia.org

Улыбка Моны Лизы, 2003

США

Сюжет фильмы крутиться вокруг прав женщин, права делать тот выбор, который желаешь ты сам, а не навязывает тебе общество. Новая учительница Кэтрин Уотсон в женском колледже через свои уроки искусств пытается помочь своим ученицам идти в ногу со временем, донести мысль, что женщина должна быть независимой и иметь высшее образование. Но свыкнуться с этой мыслью ученицам было нелегко, ведь всю жизнь они то и делали, что мечтали о замужестве, а что будет дальше уже не важно.

Фото: постер фильма ru.wikipedia.org

Клуб жен астронавтов, 2015

США

Сериал «Клуб жен астронавтов» затрагивает похожую тему. 1960-е . Эра покорения космоса. Все мужчины мечтали стать астронавтами, ну а девушки — быть их женами. Однако все не так уж просто, учитывая, что характеры у героинь разные и не каждая готова оставаться в тени мужчины. Кто-то сам мечтает полететь в космос и делает для этого все возможное, а кто-то видит в себе талант писателя и помощника политика, и домашние пироги в эти планы точно не входят.

Фото: постер фильма ru.wikipedia.org

Норма Рэй, 1979

США

«Норма Рэй» — сильная и жизненная драма 1979 года. С утра до ночи герои фильма работают на текстильной фабрике в невыносимых условиях и получают за это гроши, на них всем наплевать, кроме такой же рабочей девушки по имени Норма Рэй. Ей и самой непросто, ведь у нее у двое детей, которых нужно кормить, но она развязывает отчаянную борьбу за свои права от произвола владельцев предприятия. За исполнение роли актриса Салли Филд была удостоена «Оскара», «Золотого глобуса» и «Пальмовой ветви».

Фото: постер фильма ru.wikipedia.org

Суфражистка, 2015

Великобритания

Этот фильм только-только вышел на экраны. Действие картины, главные роли в которой исполнили Хелена Бонем Картер, Кэри Маллиган и Мэрил Стрип, разворачивается в Лондоне конца XIX – эпицентре феминистического движения того времени. Женщины из разных слоев общества делают первые шаги за равноправие, рискуя не только своим социальным положением, но и жизнью.

Фото: постер фильма ru.wikipedia.org

Цветок пустыни, 2009

Великобритания, Германия, Австрия, Франция

В фильме показана история сомалийской топ-модели Варис Дирие. Однако фильм вовсе не о первой темнокожей модели, а о первой женщине, открыто выступившей против обрезания девочек в африканских странах. В возрасте 13 лет ей с помощью каких-то неведомых сил удалось пройти сквозь пустыню к столице Сомали — Могадишо. Казалось, что кто-то там, в небесах, поддерживал ее, чтобы в будущем людям в Африке (и не только) было легче жить благодаря деятельности Варис.

Фото: постер фильма ru.wikipedia.org

Агора, 2009

Испания

Венец цивилизации — античное общество. Период развития точных наук и философии, но женщине к ним доступ закрыт. Но нет ничего невозможного для светлого ума и таланта. История великой женщины — математика Гипатии Александрийской. Это не повествование о томлениях сердца и даже не проблемы гендерного неравенства, хотя и эти темы подняты в фильме. Это история о победе разума над фанатизмом. Потому что даже после гибели ученого его знания живут в умах последователей.

Фото: постер фильма ru.wikipedia.org

Солдат Джейн, 1997

США

Главная героиня фильма — лейтенант Джордан О`Нил. Ради того, чтобы быть солдатом, она готова жить с толпой накачанных бойцов. Она терпит все унижения и испытания военной подготовки, лишь бы доказать, что женщины способны быть бойцами не хуже мужчин.

Фото: постер фильма ru.wikipedia.org

Колетт, 2018

США

Биографическая драма основана на жизни французской писательницы Колетт. Она писала гениальные и дерзкие произведения, которые ее муж выдавал за свои. Книги становились бестселлерами, Вилли купался в славе, пока Колетт была на задворках. Но как только Вилли требует от Колетт написать еще один роман, женщина начинает борьбу за творческую свободу и за право быть услышанной.

Фото: постер фильма ru.wikipedia.org

Сделано в Дагенхэйме, 2010

Великобритания

Этот фильм – основанная на реальных событиях история массовой забастовки работниц автомобильного завода Форда в 1968 году. На автозаводе Ford Dagenham 187 женщин прекратили работу, протестуя против неравенства с мужчинами в оплате труда. Между прочим, эта забастовка привела к введению в действие Акта о равной оплате 1970 года.

Фото: постер фильма ru.wikipedia.org

Прислуга, 2011

США, Индия

Сюжет фильма развивается на юге Америки в 1960-е годы. Скитер только что окончила университет и возвращается домой в маленький городок Джексон, где никогда и ничего не происходит. Девушка мечтает стать писательницей и вырваться в большой и шумный мир, но приличной девушке с юга не положено строить подобные иллюзии – она должна выйти замуж и сидеть дома с детьми. Мудрая и старая афроамериканка Эйбилин всю жизнь работает служанкой и воспитывает детей. После того как как умер ее сын, у нее уже нет надежд на лучшее. Минни, подруга юной Скитер, тоже работает служанкой, и ее острый язык не раз помешал ей. Трех этих женщин объединяет одно – они хотят обрести чувство справедливости и изменить порядок вещей. Сможет ли это трио противостоять целому миру?

Фото: постер фильма ru.wikipedia.org

Во имя всевышнего, 2007

Пакистан

Мэри живет в Лондоне и собирается замуж за Дэйва. Ее отец против романа с человеком другой веры. Он просит дочь сопроводить его в поездке по Афганистану, а по возвращении обещает разрешить ей свадьбу с любимым. Во время поездки ее насильственно выдают замуж за Сармада. Мэри, не желая мириться с ролью наложницы, решается на побег. В фильме хорошо раскрывается тема двойных гендерных стандартов и шовинистического отношения к женщинам в мусульманском мире.

Фото: постер фильма ru.wikipedia.org

Маленькие женщины, 2019

США

Фильм рассказывает о взрослении четырех непохожих друг на друга сестер. Действие разворачивается во времена Гражданской войны в США, но проблемы, с которыми сталкиваются девушки, актуальны как никогда: первая любовь, горькое разочарование, томительная разлука и непростые поиски себя и своего места в жизни.

Фото: постер фильма ru.wikipedia.org

По половому признаку, 2018

США

История одной из самых влиятельных женщин США Рут Бейдер Гинзбург, члена Верховного суда. В 1970-е годы принципиальный юрист Рут вела борьбу с узаконенным и процветающим сексизмом. Биографическую драму «По половому признаку» сняла первая женщина-выпускница Американского института киноискусства, обладательница «Эмми» Мими Ледер.

Фото: постер фильма ru.wikipedia.org

Женщины ХХ века, 2016

США

Сюжет фильма вращается в 1979 году в Санта-Барбаре, штат Калифорния в пансионате. Под одной крышей живут три женщины: мать-одиночка Доротея, которая воспитывает 15-летнего старшеклассника Джейми, арендатор Эбби, которая лечится от рака шейки матки и Джули, лучшая подруга сына Доротеи. Во время усиления кризиса в стране и недоверия к властям, этим женщинам в одиночку предстоит справляться со своими собственными проблемами.

Фото: постер фильма ru.wikipedia.org

Девичество, 2014

Франция

Подавленная обстановкой в семье, отсутствием перспектив и дворовыми законами в их районе, Мэриэм начинает новую жизнь, после встречи с тремя свободными духом девушками.

Фото: постер фильма ru.wikipedia.org

Скрытые фигуры, 2016

США

Фильм рассказывает о группе талантливых математиков афро-американок, в начале 1960-х годов, в докомпьютерную эру, вручную проводящих для НАСА математические вычисления, необходимые для осуществления первых космических полётов США. В своей работе женщины ежедневно, уже привычно сталкиваются не только с расовой сегрегацией, но и с дискриминацией по половому признаку. Передовые достижения СССР в космосе, и, в частности, запуск спутника, заставляют правительство США форсировать космическую программу. Новые планы и задачи вынуждают коллектив НАСА пересмотреть отношение к чернокожим женщинам, признать их заслуги и назначить их на более высокие должности.

Сестры Магдалины, 2002

Италия, Великобритания

Три молодые девушки, Роза, Бернадетта и Маргарет, попадают в приют Святой Магдалины при католической церкви. Теперь за свои грехи они, подвергаемые телесным наказаниям и унижениям, бесплатно работают в прачечной 364 дня в году. Тут можно либо сойти с ума, либо стать безропотным исполнителем чужой воли. Но девушки пробуют сбежать из приюта.

Как сообщали Українські Новини, первым крупным праздником, который отпразднуют весной 2020 года, станет 8 марта, Международный женский день.

Чтобы на длинные выходные украинцы могли съездить к близким и друзьям, "Укрзализныця" назначила на 8 марта дополнительные поезда.

Во многих странах уже совсем скоро будут отмечать Международный женский день. Традиционно в этот праздник мужчины радуют женщин букетами цветов. Художник-флорист Азума Макото известен на весь мир благодаря своим цветочным проектам.