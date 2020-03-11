Доллар вернулся к значениям сентября: динамика курса за год

После того, как перед Новым годом курс доллара в Украине обвалился до рекордных значений, в марте 2020 года курс доллара к гривне перешел к стремительному росту. Так, по состоянию на 11 марта Национальный банк понизил справочное значение официального курса гривны на 41,20 коп. до 25,2875 UAH/USD.

Таким образом, курс гривны вернулся к значениям сентября 2019 года. Тогда, по состоянию на 8 сентября курс НБУ составлял 25,3 UAH/USD.

Курс валют на 08.09. 2019. Инфографика: НБУ

Отметим, в прошлом году самый высокий курс гривны к доллару был в январе. Тогда, 13 января, по данным НБУ курс гривны к доллару составлял 28,27 UAH/USD.

Курс валют на 13.01.2019. Инфографика: НБУ

Как сообщали Українські Новини, Национальный банк продал 250 млн долларов на межбанке во вторник для сглаживания чрезмерных колебаний курса.

Тем временем во вторник курс продажи наличного доллара повысился в обменных пунктах киевских банков по состоянию на 9:30 по сравнению с 6 марта на 68,88 коп. до 25,4753 UAH/USD, курс покупки – повысился на 33,40 коп. до 24,8103 UAH/USD.

10 марта Национальный банк понизил официальный курс гривны на 18,02 коп. до 24,9215 UAH/USD.