Курс НБУ на среду. Гривна резко обвалилась

В то время, как в киевских обменных пунктах евро взлетел на одну гривну, в доллар - почти на 70 копеек, Национальный банк Украины понизил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 11 марта, на 39,20 коп. до 25,3135 UAH/USD. Об этом говорится в сообщении НБУ, передают Українські Новини.

В предыдущий торговый день НБУ понизил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 10 марта, на 18,02 коп. до 24,9215 UAH/USD.

Официальные курсы гривны к иностранным валютам:

Официальный курс 1 фунт стерлингов 32,9708 1 доллар США 25,3135 1 швейцарский франк 27,1721 10 иен 2,4271 10 российских рублей 3,5335 1 евро 28,7916

Как сообщали Українські Новини, эксперты рассказали, что после 8 марта доллар может подняться выше 25 гривен.

Ранее сообщалось о том, что Национальный банк Украины продал 250 миллионов долларов во вторник, 10 марта, для того, чтобы сгладить чрезмерное колебание курса.

Также экономисты и политологи рассказали, что будет с экономикой и курсом валют при новом правительстве.

Кроме того, курс гривны вернулся к значениям сентября 2019 года. 8 сентября курс НБУ составлял 25,3 UAH/USD.