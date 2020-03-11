Доллар и евро продолжают расти в киевских обменниках

И пока на фоне сообщений о коронавирусе обвалились мировые цены на нефть, в среду курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков по состоянию на 9:30 повысился по сравнению с 10 марта на 19,31 коп. до 25,8364 UAH/USD, курс покупки повысился на 31,50 коп. до 25,2288 UAH/USD.

Об этом сообщает BIN.ua.



Средний курс покупки евро повысился на 35,12 коп. до 28,3770 UAH/EUR, курс продажи повысился на 20,98 коп. до 29,2806 UAH/EUR.



Курсы наличной иностранной валюты:

Доллар США Евро Покупка Продажа Покупка Продажа Средний 25,2288 25,8364 28,3770 29,2806 Максимальный 25,4500 26,2500 28,7000 29,6500 Минимальный 24,6500 25,5000 27,6500 28,8500



Как сообщали Українські Новини, в России из-за коронавируса обвалились биржи и курс рубля. Доллар взлетел до 72,7 рубля (+4,13 рубля).



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