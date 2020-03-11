На западе Украины объявили штормовое предупреждение

В среду, 11 марта, погода в Украине начнет портиться. В некоторых областях ожидается штормовой ветер.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Согласно данным синоптиков, в среду в западных и Винницкой областях возможны порывы ветра 15-20 метров в секунду.

Согласно данным Укргидрометцентра, на западе Украины будет облачно с прояснениями, ночью без осадков, днем небольшой дождь, ветер западный, 7-12 м/с, днем порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью 0…+7 градусов, днем +7…+13 градусов.

Дожди ожидаются практически по всей территории Украины.

Погода в Гидрометцентре

Как сообщали Українські Новини, синоптики дали прогноз погоды на весну с возвращением зимы в марте и изнуряюще жарким маем.

Также синоптики прогнозируют мощные ливни, ураганы и рекордную жару летом-2020.

Тем временем в Украине началась вторая неделя Великого поста, и Українські Новини поделились несколькими полезными рецептами блюд для всей семьи. Также писали о том, как правильно соблюдать Великий пост, чтобы не навредить здоровью.