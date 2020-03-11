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11 марта 2020, среда, 05:50 476 Инфографика
Жизнь 2020-03-11T05:50:02+02:00
Українські Новини
Резко похолодает и придут дожди с ночными заморозки: прогноз погоды на неделю

Резко похолодает и придут дожди с ночными заморозки: прогноз погоды на неделю

Надежда Комендантова
Погода, Прогноз, Укргидрометцентр, Прогноз погоды, Погода на неделю, погода в Киеве, погода в Украине, Погода весной, весна-2020
Погода. Фото: ffclub.uа
Погода. Фото: ffclub.uа

В начале недели дожди пройдут почти по всей территории Украины кроме южных и части восточных областей. 11-12 марта на всей территории страны будет царить солнечная погода. А с пятницы 13 числа снова ожидается возвращение дождливой погоды. Эпицентром осадков станут Западные, Северные и центральные области.

Как пишет SuperAgronom, по данным мониторинга Метео Фарм, с 9 по 13 марта температура будет держаться на высоких отметках. В южных и восточных областях +3 ... + 9 ° С, в течение дня - + 11 ... + 21 ° С. В центральных, северных и западных областях прохладнее, ночью +3 ... + 8 ° С, на Западе будет колебаться от -1 до + 6 ° С. Дневные температуры будут находиться в пределах +7 ... 17 ° С, в центральных областях температура возрастет до + 20 ° С. Температура почвы в северных и западных областях + 2 ... + 8 ° С, в центральной части страны - +3 ... + 9 ° С. На Востоке и Юге +4 ... + 9 ° С.

В выходные дни на всей территории Украины станет прохладнее. В северных и западных областях ночью прогнозируется 1 ... + 2 ° С. Дневная температура в северных областях составит +3 ... + 5 ° С, на Западе +4 ... 10 ° С. На Востоке и в Центре ночью 0 ... + 3 ° С, дневная температура будет колебаться в пределах от +4 до + 13 ° С. В южных областях ночная температура составит +1 ... + 6 ° С, дневная температура достигнет + 9 ... + 14 ° С. Температура почвы будет находиться в пределах от +1 до + 4 ° С.

В то же время, как пишет синоптик Виталий Пострыгань, погода в марте еще не бывает устойчивой из-за частой смены воздушных масс. "Солнце начинает хорошо прогревать землю только со дня весеннего равноденствия. На текущей неделе поступит более прохладная воздушная масса, поэтому погода изменит свое настроение", - считает он.

По его словам, относительная теплая погода обусловлена ​​влиянием передней части циклонической системы, расположенной от Баренцева до Средиземного морей. "Южные воздушные течения и в ближайшие 2-3 дня обеспечат дневной максимум температуры не ниже 10-12º тепла. Ночная температура будет в пределах 4-6º тепла. Возможны отдельные, небольшие дожди", - сообщил синоптик.

А вот накануне выходных Украину накроет прохладная часть циклонической системы и начнется поступление воздушных масс с северных широт. Поэтому средний температурный фон снизится на 3-5º. Также синоптик считает вероятными ночные заморозки. 

Синоптик рекомендует в связи с ожидаемым похолоданием не отказываться от отопления помещений и теплой одежды. "Хотя температурный фон будет оставаться несколько выше климатической нормы, ощущение холода будет добавлять сильный ветер и повышенная влажность воздуха. Укрепляйте иммунитет, балуйте организм полезными веществами: пейте витаминный комплекс и запасайтесь фруктами с витамином C и регулярно проветривайте помещение", - советует Пострыгань.

В то же время, согласно прогнозу Украинского гидрометеоцентра, 11 марта на большей части территории Украины небольшой дождь, в Карпатах - с мокрым снегом.

Температура ночью 1-7°С тепла, 10 марта в западных областях от 3°С тепла до 2°С мороза. Днем 8-14°С тепла, в южной и восточной части до 17°С.

В Киеве без осадков, лишь днем 11 марта небольшой дождь. Температура ночью 3-5°С тепла, днем 10-12°С.

С четврега 12 по понедельник, 16 марта в Украине местами небольшой дождь, 15-16 марта в западных и северных областях местами с мокрым снегом. 12-14 марта в южных, восточных, центральных областях без осадков.

Температура 12-13 марта ночью 3-9°С тепла, днем 11-17°С, на юге местами 20-22°С.

В течение 14-16 марта снижение температуры ночью до 0-6°С тепла, в западных и северных областях местами до 1-3°С мороза, днем до 6-12°С тепла, на юге до 9-15°С, пишет ТСН. 

Прогноз погоды в Киеве на 2 недели от Метеопрога. Прогноз погоды в Киеве на 2 недели от Метеопрога.

Как сообщали Українські Новини, синоптики дали прогноз погоды на весну с возвращением зимы в марте и изнуряюще жарким маем.

Также синоптики прогнозируют мощные ливни, ураганы и рекордную жару летом-2020.

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