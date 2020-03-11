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11 марта 2020, среда, 07:00 47
Общество 2020-03-11T07:00:02+02:00
Українські Новини
Великий пост-2020: сочные весенние капустные котлеты

Великий пост-2020: сочные весенние капустные котлеты

Ольга Фандорина
Великий пост, Постные блюда, Великий пост-2020, питание в Великий пост
Капустные котлеты. Фото: povar.ru
Капустные котлеты. Фото: povar.ru

Во время Великого поста все вокруг подсказывает, что вкусные, легкие и простые в приготовлении блюда можно сделать из многоообразия овощей рядом с нами - вот как в постном меню на неделю. Так и с капустой - из нее получаются хрустящие, сочные и вкусные капустные котлеты, которые можно употреблять в пост. Рецептом с Вами поделяться Українські Новини. 

Ингредиенты:

  • капуста белокочанная 1 кг
  • репчатый лук среднего размера 2 шт.
  • крупа манная 60 г
  • мука пшеничная 60 г
  • чеснок 3 зубчика
  • постное масло для жарки 100 мл
  • вежая зелень петрушки или укропа несколько веточек
  • черный перец 0,5 ч. л.
  • прованские травы 1 cn. л.
  • панировочные сухари

Капустные котлеты. Фото: povar.ruКапустные котлеты. Фото: povar.ru

Приготовление:

Очистим белокочанную капусту от верхних поврежденных и загрязненных листьев. Разрежем кочан на крупные куски, вырезая кочерыжку.

В большой кастрюле объемом от 3 литров закипятим воду. Аккуратно выложим в кипящую подсоленную воду кусочки белокочанной капусты. Накроем кастрюлю крышкой и снова доведем воду до кипения. Убавим огонь и проварим капусту в течение 10 минут согласно рецепту. Затем осторожно сольем воду, откинув капусту на дуршлаг. Переложим капусту на тарелку или пиалу и полностью остудим.

В это время подготовим остальные ингредиенты для постных капустных котлет. Почистим обе головки репчатого лука. Если у вас лук крупный, одной головки будет вполне достаточно. Порежем его как можно мельче. Зубчики чеснока почистим и помоем. Для рецепта необходимо три средних дольки чеснока. По желанию свежий чеснок можно заменить на гранулированный. Пропустим остывшую вареную белокочанную капусту через мясорубку. Также можно воспользоваться блендером. Немного отожмем измельченную капусту от сока, чтобы фарш не был слишком жидким и котлеты хорошо держали форму.

В пиалу с перекрученными на мясорубке овощами добавим мелко порезанный лук, как того требует рецепт. Лук лучше именно нарезать, а не перекручивать на мясорубке вместе с капустой, чтобы фарш не получился жидким. Чтобы сделать постные капустные котлеты более ароматными и пикантными, добавим в фарш чеснок, пропущенный через пресс.

Посыплем ингредиенты солью по вкусу. Добавим острый молотый перец и сушеные прованские травы – базилик, орегано, тимьян, майоран и чабер.

Всыплем в фарш манку. Она немного разбухнет и поможет скрепить наши капустные котлеты, чтобы они не распались во время обжаривания. Согласно рецепту добавим просеянную пшеничную муку. Она также необходима для того, чтобы сделать фарш более густым. Тщательно все перемешаем ложкой, добиваясь однородной консистенции. Дадим фаршу настояться 15 минут, чтобы ингредиенты соединились между собой, а манная крупа набухла.

Формируем и панируем котлетки. Обжариваем их в масле до золотистой корочки.

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