Великий пост-2020: вкусное постное меню на неделю

Началась вторая неделя Великого поста, в Украине уже бушует настоящая весна, душистые тюльпаны в квартирах радуют домочадцев, а вкусный и полезный стол можно приготовить легко и просто. Українські Новини публикуют постное меню на вторую неделю Великого поста.

Овощи, фрукты и бобовые, которые составляют основу постного меню, невероятно полезны для организма, обогащая его микроэлементами. А для прекрасного самочувствия и в качестве десерта можно пить фруктовые и овощные фреши, насыщаясь витаминами после зимы.

Постный понедельник:

Тыквенный суп-пюре с тыквенными обжаренными семечками

Рагу из овощей

Лимонно-огуречный фреш

Тыквенный суп-пюре. Фото: iamcooking.ru

Постный вторник:

Спагетти с помидорами и маслинами

Банановые оладьи

Имбирно-апельсиновый фреш

Спагетти с помидорами. Фото: iamcooking.ru

Постная среда:

Суп с обжаренными грибами и гречкой

Капустные котлеты

Кокосовые оладьи с чесночным соусом

Кососовые оладьи. Фото: dietmarket.by

Постный четверг:

Овощной суп-пюре с чесночными гренками

Винегрет

Батончики "гранола"

Овощной суп-пюре. Фото: povarenok.ru

Постная пятница:

Карри с грибами

Морковные котлеты

Миндальные конфеты из апельсина и кофе

Миндальные конфеты. Фото: fotorecept.ru

Постная суббота:

Зеленый борщ со щавелем

Картофельные зразы с начинкой из капусты

Имбирные цукаты из тыквы

Зразы с капустой. Фото: treska.com.ua

Постное воскресенье:

Постный суп-харчо

Мексиканский рис

Голубцы с грибами

Постный харчо. Фото: 1000.menu

Напомним, ранее Українські Новини опубликовали вкусное и легкое постное меню на неделю.

Как правильно соблюдать Великий пост, чтобы не навредить здоровью.