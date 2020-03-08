Великий пост-2020: вкусное постное меню на неделю

Началась вторая неделя Великого поста, в Украине уже бушует настоящая весна, душистые тюльпаны в квартирах радуют домочадцев, а вкусный и полезный стол можно приготовить легко и просто. Українські Новини публикуют постное меню на вторую неделю Великого поста. Овощи, фрукты и бобовые, которые составляют основу постного меню, невероятно полезны для организма, обогащая его микроэлементами. А для прекрасного самочувствия и в качестве десерта можно пить фруктовые и овощные фреши, насыщаясь витаминами после зимы. Постный понедельник: Тыквенный суп-пюре с тыквенными обжаренными семечками Рагу из овощей Лимонно-огуречный фреш Тыквенный суп-пюре. Фото: iamcooking.ru Постный вторник: Спагетти с помидорами и маслинами Банановые оладьи Имбирно-апельсиновый фреш Спагетти с помидорами. Фото: iamcooking.ru Постная среда: Суп с обжаренными грибами и гречкой Капустные котлеты Кокосовые оладьи с чесночным соусом Кососовые оладьи. Фото: dietmarket.by Постный четверг: Овощной суп-пюре с чесночными гренками Винегрет Батончики "гранола" Овощной суп-пюре. Фото: povarenok.ru Постная пятница: Карри с грибами Морковные котлеты Миндальные конфеты из апельсина и кофе Миндальные конфеты. Фото: fotorecept.ru Постная суббота: Зеленый борщ со щавелем Картофельные зразы с начинкой из капусты Имбирные цукаты из тыквы Зразы с капустой. Фото: treska.com.ua Постное воскресенье: Постный суп-харчо Мексиканский рис Голубцы с грибами Постный харчо. Фото: 1000.menu Напомним, ранее Українські Новини опубликовали вкусное и легкое постное меню на неделю. Как правильно соблюдать Великий пост, чтобы не навредить здоровью.