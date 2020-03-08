подписаться на рассылку
24.55 25.13
27.5 28.5
˟
08 марта 2020, воскресенье, 19:45 13
Жизнь 2020-03-08T19:46:06+02:00
Українські Новини
Великий пост-2020: вкусное постное меню на неделю

Великий пост-2020: вкусное постное меню на неделю

Ольга Фандорина
Пост, Великий пост-2020, Постное меню на неделю, Постное меню
Спагетти с маслинами и помидорами. Фото: ivona.bigmir.net
Спагетти с маслинами и помидорами. Фото: ivona.bigmir.net

Началась вторая неделя Великого поста, в Украине уже бушует настоящая весна, душистые тюльпаны в квартирах радуют домочадцев, а вкусный и полезный стол можно приготовить легко и просто. Українські Новини публикуют постное меню на вторую неделю Великого поста. 

Овощи, фрукты и бобовые, которые составляют основу постного меню, невероятно полезны для организма, обогащая его микроэлементами. А для прекрасного самочувствия и в качестве десерта можно пить фруктовые и овощные фреши, насыщаясь витаминами после зимы. 

Постный понедельник:

  • Тыквенный суп-пюре с тыквенными обжаренными семечками
  • Рагу из овощей
  • Лимонно-огуречный фреш

Тыквенный суп-пюре. Фото: iamcooking.ruТыквенный суп-пюре. Фото: iamcooking.ru

Постный вторник: 

  • Спагетти с помидорами и маслинами
  • Банановые оладьи
  • Имбирно-апельсиновый фреш

Спагетти с помидорами. Фото: iamcooking.ruСпагетти с помидорами. Фото: iamcooking.ru

Постная среда: 

  • Суп с обжаренными грибами и гречкой
  • Капустные котлеты
  • Кокосовые оладьи с чесночным соусом

Кососовые оладьи. Фото: dietmarket.byКососовые оладьи. Фото: dietmarket.by

Постный четверг: 

  • Овощной суп-пюре с чесночными гренками
  • Винегрет
  • Батончики "гранола"

Овощной суп-пюре. Фото: povarenok.ruОвощной суп-пюре. Фото: povarenok.ru

Постная пятница:

  • Карри с грибами
  • Морковные котлеты
  • Миндальные конфеты из апельсина и кофе

Миндальные конфеты. Фото: fotorecept.ruМиндальные конфеты. Фото: fotorecept.ru

Постная суббота: 

  • Зеленый борщ со щавелем
  • Картофельные зразы с начинкой из капусты
  • Имбирные цукаты из тыквы

Зразы с капустой. Фото: treska.com.uaЗразы с капустой. Фото: treska.com.ua

Постное воскресенье:

  • Постный суп-харчо
  • Мексиканский рис
  • Голубцы с грибами

Постный харчо. Фото: 1000.menuПостный харчо. Фото: 1000.menu

Напомним, ранее Українські Новини опубликовали вкусное и легкое постное меню на неделю.

Как правильно соблюдать Великий пост, чтобы не навредить здоровью.

Больше новостей о: Пост Великий пост-2020 Постное меню на неделю Постное меню

Вкусный пост-2020: рецепт изумительного салата с т...
Рябошапка не постится, а Баканов старается: кто из...
В столовой Верховной Рады появилось постное меню: ...
Великий пост-2020: вкусное и легкое постное меню н...
На Марш женщин пришли 2 тысячи человек, мероприятие прошло спокойно
Коронавирус у 20 человек не подтвердился, - Минздрав
Новости
Сегодня ночью в Киеве ожидается сильный туман 20:17
Начальник Генштаба Италии заразился коронавирусом 19:49
В Харькове полсотни женщин провели марш женской солидарности 19:01
После 8 марта курс доллара может подняться выше 25 гривен, - прогноз 18:23
На Марш женщин пришли 2 тысячи человек, мероприятие прошло спокойно 17:44
больше новостей
Что будет с экономикой и курсом валют при новом Кабмине 06:00
Индексация пенсий начнется с 1 апреля: в Минсоцполитики рассказали, кому повысят выплаты в 2020 10:15 Инфографика
Все пенсионеры получат в 2020 индексированные пенсии, - министр соцполитики 11:15
Минсоцполитики планирует подготовить индексацию: на когда перенесли повышение пенсий 05:30
Каждый пятый украинец не будет праздновать Международный женский день, - опрос 10:46
больше новостей
Гончарук улетел из Украины с бывшим мэром Ирпеня Карплюком 19:14
Все пенсионеры получат в 2020 индексированные пенсии, - министр соцполитики 11:15
Зеленский пожаловался, что ему не разрешают ездить на велосипеде 11:43
Каждый пятый украинец не будет праздновать Международный женский день, - опрос 10:46
Из-за коронавируса туризм в мире может потерять $1,7 трлн. В Украине заявок на туры уменьшилось на треть 21:14
больше новостей
Зеленский поздравил женщин с 8 марта и пожелал осуществления всех желаний
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok