Возвращение зимы в марте и изнуряюще жаркий май: синоптики дали прогноз погоды на весну

В то время, как прогнозы синоптиков на март месяц кардинально отличаются друг от друга и обещают от +18 тепла до -17 мороза с метелями, большинство синоптиков сходятся во мнении, что украинцев в нынешнем году ждет непростая весна: поздняя, в целом теплая, с резким переходом к летней погоде уже в мае и с осадками ниже нормы.

Как пишет "Сегодня", погодные сайты не обнадеживают наступлением ранней весны уже с начала марта. Хотя с точки зрения метеорологов, климатическая весна (по температуре) пришла в Украину на две недели раньше срока. В то же время в первых числах марта солнца будет мало, а дождей, иногда с мокрым снегом, достаточно. Такой же прогноз и у народного синоптика Леонида Горбаня.

"Настоящая весна задержится до апреля", – конкретизировал Горбань.

При этом, как утверждают гидрологи, половодья в первом весеннем месяце не будет.

"Если в марте на Черниговщине снег так и не выпадет, как было в 2010 и 2013 годах, то на реках области впервые за 140 лет наблюдений не будет выраженного весеннего паводка", – сообщил Черниговский областной центр по гидрометеорологии.

Впервые за 120 лет не ожидается наводнений и на Волыни, добавила начальник отдела агрометеорологии Укргидрометцентра Татьяна Адаменко. Но, по ее словам, каждый третий март в Украине характеризуется большим количеством осадков, поэтому возвращение зимы еще может произойти.

Если в марте зимних катаклизмов не случится, это означает, что весенний период на реках ожидается маловодным. Вода будет находиться в пределах русел, а летом они обмелеют еще больше. Специалисты говорят, что уровень воды опустится ниже, чем в засушливый 2015 год.

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Трава в апреле точно будет, ведь из-за бесснежной зимы зелень пробивалась даже в феврале. Официальная метеорология говорит, что тенденции теплой зимы продолжатся весной. Об этом нам рассказала заведующая отделом прикладной метеорологии и климатологии Украинского гидрометеорологического института ГосЧС и НАН Украины Вера Балабух.

"Температура в марте может быть на 2-3 градуса выше нормы, в апреле и мае – на 1-2 градуса выше нормы, – говорит Вера Балабух. – Но, по последним долгосрочным прогнозам, ожидается значительный дефицит осадков. Это тревожно, так как у нас была сухая осень, бесснежная зима".

Леонид Горбань рассчитал, что и в апреле настоящее тепло еще не придет.

"В апреле будет холодно и сыро до самой Пасхи, которая в этом году 19 апреля, только в конце месяца станет ясно и тепло", – рассказал нам Горбань.

Что касается осадков, то замдиректора Укргидрометцентра Анатолий Прокопенко сообщил: дожди ожидаются в пределах 80-90% от нормы на все три весенние месяца.

"Но возможны и неожиданности, один-два весенних циклона, которые не обойдут Украину стороной, принесут столь необходимую растениям дополнительную влагу", – добавил Прокопенко.

На последний месяц весны свой подробный прогноз озвучил только Леонид Горбань. Образно говоря, майские цветы могут завянуть без полива уже к лету, ибо по осадкам у Леонида Горбаня другой прогноз, чем у Анатолия Прокопенко.

"Май будет жаркий и засушливый, в середине месяца более двух недель без осадков, – рассказал изданию Горбань. – После двух месяцев относительного тепла в мае сразу начнется жара. Со 2 по 27 мая почти по всем областям, кроме Карпат, не будет дождя. Сухо, жарко, температура 28-32 градуса. На яровые культуры очень плохой прогноз по урожаю".

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