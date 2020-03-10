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  • В Одессе из-за гриппа закрыли на карантин 115 классов и 5 групп в детсадах
10 марта 2020, вторник, 23:57 57
Политика 2020-03-10T23:57:19+02:00
Українські Новини
В Одессе из-за гриппа закрыли на карантин 115 классов и 5 групп в детсадах

В Одессе из-за гриппа закрыли на карантин 115 классов и 5 групп в детсадах

Ольга Фандорина
Грипп, ОРВИ, Карантин в школах, заболеваемость
Школа, парты. Фото: pixabay
Школа, парты. Фото: pixabay

В то время, как эпидемический порог заболевания гриппом и ОРВИ в Украине превысил на 56%, Одесский городской совет закрыл на карантин 115 классов в школах и 5 групп в детских садах.

Об этом сообщила журналистам директор департамента образования и науки горсовета Елена Буйневич, передают Українські Новини.

Сообщается, что за прошедшую неделю ОРВИ и гриппом заболели 6 322 одессита (около 80% дети до 17 лет).

Эпидемиологический порог превышен на 21,2%.

Как сообщали Українські Новини, в Запорожье продлили карантин во всех школах из-за гриппа и ОРВИ.

В связи с периодом повышенной эпидемиологической заболеваемости гриппом и ОРВИ "Киевпастранс" дезинфицирует свой транспорт каждый день перед выходом на маршрут.

Ранее сообщалось о том, как различить симптомы и возбудители гриппа и острых распираторных вирусных инфекций, а также о том, как защититься от гриппа и что необходимо делать при первых симптомах.

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