Депутат Волошин решил самоизолироваться после контакта с заболевшим коронавирусом французским депутатом

Депутат Верховной Рады Олег Волошин ("Оппозиционная платформа - За життя") после встречи с заболевшим коронавирусом членом парламента во Франции намерен находиться в самоизоляции до четверга, 12 марта. Об этом он сообщил Українським Новинам. "До четверга (буду в самоизоляции)", - сказал он. Волошин сообщил, что чувствует себя отлично. Он предоставил медицинскую справку с результатами анализа на коронавирус, которую получил 7 марта. Согласно анализу, у него не нашли коронавирус. Как сообщали Українськi Новини, депутат Верховной Рады от фракции "Оппозиционной платформы - За життя" Олег Волошин, который контактировал с заболевшим коронавирусом французским депутатом Национальной ассамблеи Жаном-Люком Рейтцером, сегодня был в Верховной Раде и даже выступал. В связи с этим, бывший глава Офиса президента Андрей Богдан требовал ввести карнатин в Верховной Раде "на печерских холмах". Исследование образцов Волошина на коронавирусную инфекцию Covid-19 показало отрицательный результат. Тем временем, по состоянию на утро 10 марта количество зараженных коронавирусом увеличилось на 4 088 человек по сравнению с данными на 9 марта.