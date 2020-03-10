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10 марта 2020, вторник, 18:44 38
Верховная Рада и партии 2020-03-10T18:44:07+02:00
Українські Новини
Депутат Волошин решил самоизолироваться после контакта с заболевшим коронавирусом французским депутатом

Депутат Волошин решил самоизолироваться после контакта с заболевшим коронавирусом французским депутатом

Ярина Вацяк
Депутат, Рада, Олег Волошин, Коронавирус в Раде
Олег Волошин. Фото: zagittya.com.ua
Олег Волошин. Фото: zagittya.com.ua

Депутат Верховной Рады Олег Волошин ("Оппозиционная платформа - За життя") после встречи с заболевшим коронавирусом членом парламента во Франции намерен находиться в самоизоляции до четверга, 12 марта.

Об этом он сообщил Українським Новинам.

"До четверга (буду в самоизоляции)", - сказал он.

Волошин сообщил, что чувствует себя отлично.

Он предоставил медицинскую справку с результатами анализа на коронавирус, которую получил 7 марта.

Согласно анализу, у него не нашли коронавирус.

Как сообщали Українськi Новини, депутат Верховной Рады от фракции "Оппозиционной платформы - За життя" Олег Волошин, который контактировал с заболевшим коронавирусом французским депутатом Национальной ассамблеи Жаном-Люком Рейтцером, сегодня был в Верховной Раде и даже выступал.

В связи с этим, бывший глава Офиса президента Андрей Богдан требовал ввести карнатин в Верховной Раде "на печерских холмах".

Исследование образцов Волошина на коронавирусную инфекцию Covid-19 показало отрицательный результат.

Тем временем, по состоянию на утро 10 марта количество зараженных коронавирусом увеличилось на 4 088 человек по сравнению с данными на 9 марта. 

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