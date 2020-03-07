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07 марта 2020, суббота, 20:43 33
Общество 2020-03-07T20:43:07+02:00
Українські Новини
У нардепа Волошина не нашли коронавирус

У нардепа Волошина не нашли коронавирус

Валерия Драгомирова
Коронавирус, Олег Волошин, ОПЗЖ, Рада 9 созыва
Олег Волошин. Фото: zagittya.com.ua
Олег Волошин. Фото: zagittya.com.ua

Исследование образцов депутата Верховной Рады Олега Волошина ("Оппозиционная платформа - за жизнь") на коронавирусную инфекцию Covid-19 показало отрицательный результат.

Об этом депутат сообщил в социальной сети Facebook, передают Українські Новини.

"Хорошую новость сообщил лично Дмитрию Разумкову, который держал всю эту ситуацию лично под контролем и вообще повел себя вчера и как прекрасный спикер, и просто как настоящий человек", - написал он.

Он добавил, что депутаты от фракций "Батькивщина", "Европейская солидарность" и "Голос" проявили себя не в лучшем свете, распространив панику по поводу возможного коронавируса у Волошина.

Как сообщали Українські Новини, депутат Волошин встречался во Франции с парламентарием, который заболел коронавирусом и лежит в реанимации. После чего Волошин был в Верховной Раде и даже выступал. 

В связи с этим, бывший глава Офиса президента Андрей Богдан требовал ввести карнатин в Верховной Раде "на печерских холмах".

Тем временем 7 человек госпитализированы из-за подозрения на коронавирус в Черновцах.

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