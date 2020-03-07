У нардепа Волошина не нашли коронавирус

Исследование образцов депутата Верховной Рады Олега Волошина ("Оппозиционная платформа - за жизнь") на коронавирусную инфекцию Covid-19 показало отрицательный результат.

Об этом депутат сообщил в социальной сети Facebook, передают Українські Новини.



"Хорошую новость сообщил лично Дмитрию Разумкову, который держал всю эту ситуацию лично под контролем и вообще повел себя вчера и как прекрасный спикер, и просто как настоящий человек", - написал он.



Он добавил, что депутаты от фракций "Батькивщина", "Европейская солидарность" и "Голос" проявили себя не в лучшем свете, распространив панику по поводу возможного коронавируса у Волошина.



Как сообщали Українські Новини, депутат Волошин встречался во Франции с парламентарием, который заболел коронавирусом и лежит в реанимации. После чего Волошин был в Верховной Раде и даже выступал.



В связи с этим, бывший глава Офиса президента Андрей Богдан требовал ввести карнатин в Верховной Раде "на печерских холмах".



Тем временем 7 человек госпитализированы из-за подозрения на коронавирус в Черновцах.