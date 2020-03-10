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10 березня 2020, вівторок, 18:44 10
Верховна Рада і партії 2020-03-10T18:56:00+02:00
Українські Новини
Депутат Волошин вирішив самоізолюватися після контакту з хворим коронавірусом французьким депутатом

Депутат Волошин вирішив самоізолюватися після контакту з хворим коронавірусом французьким депутатом

Ярина Вацяк
Олег Волошин, Коронавірус, коронавірус в Раді
Олег Волошин. Фото: zagittya.com.ua
Олег Волошин. Фото: zagittya.com.ua

Депутат Верховної Ради Олег Волошин ("Опозиційна платформа - За життя") має намір перебувати в самоізоляції до четверга, 12 березня після зустрічі з хворим коронавірусом членом парламенту у Франції.

Про це він повідомив Українським Новинам.

"До четверга (буду в самоізоляції)", - сказав він.

Волошин повідомив, що почуває себе відмінно.

Він надав медичну довідку за результатами аналізу на коронавірус, яку отримав 7 березня.

Згідно з аналізом, у нього не знайшли коронавірус.

Як повідомляли Українські Новини, депутат Верховної Ради від фракції "Опозиційної платформи - За життя" Олег Волошин, який контактував з хворим коронавірусом французьким депутатом Національної асамблеї Жаном-Люком Рейтцером, сьогодні був у Верховній Раді і навіть виступав.

У зв'язку з цим, колишній глава Офісу президента Андрій Богдан вимагав ввести карнатин у Верховній Раді "на печерських пагорбах".

Дослідження зразків Волошина на коронавирусную інфекцію Covid-19 показало негативний результат.

Тим часом, станом на ранок 10 березня кількість заражених коронавірусом збільшилася на 4 088 осіб порівняно з даними на 9 березня.

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