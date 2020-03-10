Депутат Волошин вирішив самоізолюватися після контакту з хворим коронавірусом французьким депутатом

Депутат Верховної Ради Олег Волошин ("Опозиційна платформа - За життя") має намір перебувати в самоізоляції до четверга, 12 березня після зустрічі з хворим коронавірусом членом парламенту у Франції.

Про це він повідомив Українським Новинам.

"До четверга (буду в самоізоляції)", - сказав він.

Волошин повідомив, що почуває себе відмінно.

Він надав медичну довідку за результатами аналізу на коронавірус, яку отримав 7 березня.

Згідно з аналізом, у нього не знайшли коронавірус.

Як повідомляли Українські Новини, депутат Верховної Ради від фракції "Опозиційної платформи - За життя" Олег Волошин, який контактував з хворим коронавірусом французьким депутатом Національної асамблеї Жаном-Люком Рейтцером, сьогодні був у Верховній Раді і навіть виступав.

У зв'язку з цим, колишній глава Офісу президента Андрій Богдан вимагав ввести карнатин у Верховній Раді "на печерських пагорбах".

Дослідження зразків Волошина на коронавирусную інфекцію Covid-19 показало негативний результат.

Тим часом, станом на ранок 10 березня кількість заражених коронавірусом збільшилася на 4 088 осіб порівняно з даними на 9 березня.