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10 марта 2020, вторник, 17:14 52
Спорт 2020-03-10T17:16:07+02:00
Українські Новини
Первый матч между Вольфсбургом и Шахтером пройдет при пустых трибунах

Первый матч между Вольфсбургом и Шахтером пройдет при пустых трибунах

Кира Молчанова
Спорт, Лига Европы, ФК Шахтер, коронавирус в Европе
Футбол. Фото: Facebook
Футбол. Фото: Facebook

Из-за распространения нового коронавируса на территории Германии, матч 1/8 финала Лиги Европы Вольфсбург — Шахтер пройдет при пустых трибунах.

Об этом сообщает издание Football.ua со ссылкой на Wolfsburger Nachrichten.

В сообщении говорится, что матч Вольфсбурга и Шахтера при пустых трибунах — согласованное дело между городскими властями и футбольным клубом.

Издание Football.ua подчеркивает, что до этого проход зрителей на стадион отменили доя шести встреч 1/8 финала Лиги Европы (Копенгаген — Истанбул Башакшехир, Базель — Айнтрахт Ф, Севилья — Рома, Олимпиакос — Вулверхэмптон, Хетафе — Интер) и трех Лиги чемпионов (Барселона — Наполи, ПСЖ — Боруссия Д, Валенсия — Аталанта).

Матч между немецким и украинским клубами можно будет посмотреть по телевизору или в онлайн-трансляции в четверг, 12 марта в 22:00.

Как сообщали Українські Новини, Министерство здравоохранения рассматривало возможность проведения футбольного матча Лиги Европы между "Шахтером" и "Вольфсбургом" без болельщиков 19 марта в Харькове из-за вспышки в Европе и мире коронавируса.

Позднее в пресс-службе ФК "Шахтер" заявили, что если матч отменят, то они готовы вернуть деньги за билеты.

До этого стало известно, что товарищеский матч между сборными Польши и Украины пройдет при пустых трибунах.

Также в США из-за коронавируса перенесли крупнейший в мире музыкальный фестиваль Coachella.

Ранее Венеция отменила знаменитый карнавал из-за угрозы коронавируса.

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