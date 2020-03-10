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10 марта 2020, вторник, 10:57 250
Экономика 2020-03-10T11:03:17+02:00
Українські Новини
Рубль обвалился в обменниках Киева после праздников

Рубль обвалился в обменниках Киева после праздников

Анна Рудык
курс рубля, курс рубля к гривне, курс рубля в Киеве, курс рубля в Украине
Курс рубля. Фото: forexaw.com
Курс рубля. Фото: forexaw.com

В то время, как доллар и евро взлетели, во вторник, 10 марта, средний курс покупки наличного рубля в обменных пунктах киевских банков по сравнению с курсом рубля в пятницу, 6 марта, снизился на 11 копеек до 3,26 гривен за 10 рублей.

Об этом сообщает BIN.ua.

Тем временем средний курс продажи снизился на 13 копеек и составляет 3,72 гривен за 10 рублей.

Курс рубля в обменниках Киева 10 марта:

  10 российских рублей
  Покупка Продажа
Средний 3,26 3,72
Максимальный 3,62 4,00
Минимальный 2,80 3,57

Как сообщали Українські Новини, Национальный банк в период со 2 по 6 марта купил на межбанковском валютном рынке 150 млн долларов и продал 307,2 млн долларов.

Также в течение следующей недели ожидается рост курса доллара к гривне.

Тем временем Национальный банк понизил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 10 марта, на 18,02 коп. до 24,9215 UAH/USD.

А с 28 февраля по 6 марта курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков повысился на 20,34 коп. до 24,7865 UAH/USD, курс покупки повысился на 16,94 коп. до 24,4763 UAH/USD вторую неделю подряд.

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