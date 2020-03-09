Во Франции коронавирусом заразился министр культуры

Сегодня, 9 марта, стало известно о диагностировании у министра культуры Франции Франка Ристера китайского коронавируса Covid-19, которым ранее заразились два чиновника Евросоюза. Об этом сообщает Le Figaro.

Так, сообщается, что министр проходил лечение дома и чувствует себя неплохо. Ристер прошел положительную проверку сегодня после проявления симптомов.

Предполагается, что 46-летний министр мог заразиться на прошлой неделе, когда посетил Национальное собрание Франции. Там несколько человек заболели коронавирусом.

Как сообщали Українські Новини, с завтрашнего дня Польша вводит санитарный контроль на границе с Украиной из-за коронавируса.

Тем временем в Черновцах госпитализировали еще одного мужчину с симптомами коронавируса.

А МИД рекомендует гражданам Украины временно воздержаться от поездок в страны или отдельные территории государств, наиболее пораженных вирусом.

Тем временем количество новых случаев заражения коронавирусом по сравнению с 8 марта, составляет 3 112 человек. А количество жертв коронавируса увеличилось до 3 816 человек (222 человека за сутки). В Италии количество зараженных растет стремительнее, чем в Южной Корее и приближается ко второму месту после Китая с 7 375 заболевшими (за сутки 1492 новых случая), погибли 366 человек.