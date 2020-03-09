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09 марта 2020, понедельник, 17:15 43
Верховная Рада и партии 2020-03-09T17:16:26+02:00
Українські Новини
На 8 марта для депутатов в Херсонской ОГА станцевали девушки в откровенных нарядах

На 8 марта для депутатов в Херсонской ОГА станцевали девушки в откровенных нарядах

Таня Войтюк
Депутаты, Танцы, 8 марта, Херсонская ОГА, Откровенный наряд

Некоторые депутаты предпочитают ходить на эротические шоу, а для других в честь 8 марта в Херсонской областной государственной администрации под песню "Смажений кабанчик" группы "Степ" танцуют девушки в откровенных нарядах.

Соответствующее видео в Facebook опубликовала активистка Марина Хромых.

На видео запечатлено, как музыканты под минус поют свой хит из 90-ых "Смажений кабанчик", очевидно, прямо в зале заседаний Херсонской ОГА. На подтанцовке у них - две девушки в чулках, открытых топах и коротких юбках, которые не прикрывают даже их нижнее белье. 

В конце музыканты поздравляют всех женщин с праздником, звучат аплодисменты.

Как сообщали Українські Новини, Херсонскую ОГА возглавляет Юрий Гусев, зарплата которого за 2018 год составила 591 806 гривен.

Ранее назначенный Зеленским губернатор Гусев при Порошенко называл его "популистом" и "нечестным".

Кроме этого депутата из Британии подвергли критике в соцсетях из-за обнаженного плеча в парламенте.

Тем временем депутат от партии "Слуга народа" Оксана Дмитриева на заседание в парламенте пришла в образе за 70 тысяч гривен.

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