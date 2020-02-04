"Слуга народа" Дмитриева пришла в Раду в образе за 70 тысяч гривен

Депутат Рады Оксана Дмитриева ("Слуга народа") удивила своим внешним видом на заседании Верховной Рады. Специальный парламентский корреспондент от LB Анна Стешенко на своей странице в Facebook написала среднюю стоимость образа чиновницы.

Отметив наличие вкуса у нардепа, журналистка написала, что "слуга народа" в очередной раз "выгуляла в Раду" дорогую брендовую вещь. На Дмитриевой красовался культовый пиджак Balmain, изначальная стоимость которого составляет около 2 тыс. евро.

"Сейчас в таком цвете пиджак можно купить за 47.350 грн (при средней зарплате нардепа без "депутатских" в 40 тыс.грн). Сама Дмитриева на вопрос: "не фейк ли?" (так часто предпочитают отнекиваться депутаты в подобных случаях), - оригинальность не отрицает", - написала Стешенко.

Такой же пиджак в прошлом созыве любила носить супруга экс-генпрокурора Ирина Луценко.

Пиджак Balmain.Фото:facebook.com/annasteshenko

Помимо стильного пиджака, на Дмитриевой заметили стеганные ботинки Le Silla за 21.512 грн.

Скриншот:facebook.com/annasteshenko

"Учитывая стоимость пиджака в таком цвете за 47.350 грн. (за исключением бюджетной чёрной сумочки DKNY на плече), такой неполный лук тянет почти на 70.000 грн",- написала журналистка.

Фото: Фото:facebook.com/annasteshenko

"Зачем в нищей стране, где у пенсионерки с 2000 грн. в месяц (той, что коллега по фракции Брагар рекомендовал продать элитную собаку для оплаты за газ) такое одевать в публичное место?" - отметила Стешенко.

Как сообщали Українські Новини, ранее у депутатов Рады Дубнова( "Слуга народа") и Палицы (самовыдвиженец) заметили Breitling за 140 тыс. гривен и Rolex за $26 тыс.

Также в июле, Ирина Аллахвердиева, прошедшая в Верховную Раду от "Слуги народа", приехала на тренинг в Трускавец в сарафане Versace последней коллекции.