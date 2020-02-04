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04 февраля 2020, вторник, 20:02 505
Верховная Рада и партии 2020-02-04T20:16:09+02:00
Українські Новини
"Слуга народа" Дмитриева пришла в Раду в образе за 70 тысяч гривен

"Слуга народа" Дмитриева пришла в Раду в образе за 70 тысяч гривен

Елизавета Кесельман
Партия

Депутат Рады Оксана Дмитриева ("Слуга народа") удивила своим внешним видом на заседании Верховной Рады. Специальный парламентский корреспондент от LB Анна Стешенко на своей странице в Facebook написала среднюю стоимость образа чиновницы.

Отметив наличие вкуса у нардепа, журналистка написала, что "слуга народа" в очередной раз "выгуляла в Раду" дорогую брендовую вещь. На Дмитриевой красовался культовый пиджак Balmain, изначальная стоимость которого составляет около 2 тыс. евро.

 

 

"Сейчас в таком цвете пиджак можно купить за 47.350 грн (при средней зарплате нардепа без "депутатских" в 40 тыс.грн). Сама Дмитриева на вопрос: "не фейк ли?" (так часто предпочитают отнекиваться депутаты в подобных случаях), - оригинальность не отрицает", - написала Стешенко.

Такой же пиджак в прошлом созыве любила носить супруга экс-генпрокурора Ирина Луценко.

Пиджак Balmain.Фото:facebook.com/annasteshenkoПиджак Balmain.Фото:facebook.com/annasteshenko

Помимо стильного пиджака, на Дмитриевой заметили стеганные ботинки Le Silla за 21.512 грн.

 

Скриншот:facebook.com/annasteshenkoСкриншот:facebook.com/annasteshenko

"Учитывая стоимость пиджака в таком цвете за 47.350 грн. (за исключением бюджетной чёрной сумочки DKNY на плече), такой неполный лук тянет почти на 70.000 грн",- написала журналистка.

Фото: Фото:facebook.com/annasteshenkoФото: Фото:facebook.com/annasteshenko

"Зачем в нищей стране, где у пенсионерки с 2000 грн. в месяц (той, что коллега по фракции Брагар рекомендовал продать элитную собаку для оплаты за газ) такое одевать в публичное место?" - отметила Стешенко.

Как сообщали Українські Новини, ранее у депутатов Рады Дубнова( "Слуга народа") и Палицы (самовыдвиженец) заметили Breitling за 140 тыс. гривен и Rolex за $26 тыс. 

Также в июле, Ирина Аллахвердиева, прошедшая в Верховную Раду от "Слуги народа", приехала на тренинг в Трускавец в сарафане Versace последней коллекции.

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