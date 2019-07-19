Назначенный Зеленским губернатор Гусев при Порошенко называл его "популистом" и "нечестным"

Назначенный Президентом Владимиром Зеленский глава Херсонской ОГА Юрий Гусев в период президентской предвыборной кампании неоднократно высказывался против нынешнего главы государства. Об этом свидетельствует видео, опубликованное журналистом Алексеем Братущаком в социальной сети Facebook.

"Это надо уметь так развести президента. Во время выборов топить против него, рассказывать об угрозе популизма Зеленского, о симпатии к нему Кремля. А потом — вжух — и стать его подчиненным — получить от Зеленского должность руководителя Херсонской облгосадминистрации. Хотя. Может, это не Зеленского развели? Они всех вокруг разводят?" - подписал видео журналист.

Также Братущак задал вопрос Гусеву касательно искренности.

"Юрий Гусев, когда ты был искренним? Когда топил против Зеленского? Или когда решил работать с ним? Небольшой клип в подарок. На память…", - отметил Братущак.

Как сообщали Українські Новини, Зеленский отчитал главу Николаевской ОГА и призвал уволиться.

Ранее, 13 июля, Зеленский потребовал увольнения исполняющего обязанности Государственной фискальной службы Александра Власова.