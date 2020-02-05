Депутата из Британии подвергли критике в соцсетях из-за обнаженного плеча в парламенте

Депутата из британской Палаты общин, по имени Трэйси Брэбин, раскритиковали в социальных сетях после того, как во время заседания рукав ее платья случайно съехал с плеча. Об этом передает CNN.

Отмечается, что Трейси Брэбин получила ряд критики за платье, в котором было видно ее плечо.

В частности, один из пользователей выложил фото Брэбин с вопросом: "А так вообще можно одеваться в парламенте?"

В ответ чиновница написала провокационный твит:

Скриншот: twitter.com/TracyBrabin

"Привет. Простите, что нет времени ответить всем комментаторам, но могу подтвердить, что я не: проститутка; с похмелья; с*ка, собираюсь кормить грудью; курва; пьяная; вылезла только с мусорника".

В частности, британский парламент не выставляет никаких требований к одежде депутатов. Однако на сайте учреждения отмечается, что парламентариям советуют одеваться так, как они бы одевались обычно для деловых встреч.

Как сообщали Українські Новини, депутат от партии "Слуга народа" Оксана Дмитриева на заседание в парламенте пришла в образе за 70 тысяч гривен.

Ранее у депутатов Рады Дубнова( "Слуга народа") и Палицы (самовыдвиженец) заметили Breitling за 140 тыс. гривен и Rolex за $26 тыс.