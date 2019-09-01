Глава Херсонской ОГА Гусев за год получил 2,7 млн гривен доходов

Председатель Херсонской областной государственной администрации Юрий Гусев задекларировал 2 685 254 гривны доходов за 2018 год.

Об этом свидетельствуют данные Единого государственного реестра деклараций лиц, уполномоченных на исполнение функций государства или местного самоуправления, передают Українські Новини.

Согласно информации в декларации, зарплата Гусева составила 591 806 гривен, доход от предпринимательской деятельности – 1 783 968 гривен, гонорары и другие выплаты согласно гражданско-правовым сделкам – 260 053 гривны, доход от предоставления имущества в аренду – 10 000 гривен, проценты от депозитов в банках – 39 427 гривен.

Его жена Ольга Гусева задекларировала зарплату 26 061 гривну.

Губернатор задекларировал наличными 20 000 долларов, его жена – 300 000 гривен.

На депозитах в банках он хранит 27 493 гривны и 50 346 долларов, жена – 190 гривен.

В собственности Гусева находится квартира площадью 55,2 кв. м в Киеве, квартира площадью 120 кв. м в Киеве, у его жены в собственности 50% квартиры площадью 29,81 кв. м в Херсоне, дачный дом площадью 20 кв. м в Херсоне и земельный участок площадью 504 кв. м.

Также Гусев задекларировал объект незавершенного строительства – квартиру площадью 135,89 кв. м в Киеве.

В его собственности автомобиль Infiniti Q30 2017 года выпуска, у его жены автомобиль Toyota Camry 2007 года выпуска.

Как сообщали Українські Новини, назначенный Зеленским губернатор Гусев при Порошенко называл его "популистом" и "нечестным"