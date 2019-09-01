подписаться на рассылку
24.95 25.3
27.5 28.1
˟
01 сентября 2019, воскресенье, 12:41 27
Политика 2019-09-01T12:59:06+03:00
Українські Новини
Глава Херсонской ОГА Гусев за год получил 2,7 млн гривен доходов

Глава Херсонской ОГА Гусев за год получил 2,7 млн гривен доходов

Юрий Гусев Фото: Yuriy Husyev / Facebook
Юрий Гусев Фото: Yuriy Husyev / Facebook

Председатель Херсонской областной государственной администрации Юрий Гусев задекларировал 2 685 254 гривны доходов за 2018 год.

Об этом свидетельствуют данные Единого государственного реестра деклараций лиц, уполномоченных на исполнение функций государства или местного самоуправления, передают Українські Новини.

Согласно информации в декларации, зарплата Гусева составила 591 806 гривен, доход от предпринимательской деятельности – 1 783 968 гривен, гонорары и другие выплаты согласно гражданско-правовым сделкам – 260 053 гривны, доход от предоставления имущества в аренду – 10 000 гривен, проценты от депозитов в банках – 39 427 гривен.

Его жена Ольга Гусева задекларировала зарплату 26 061 гривну.

Губернатор задекларировал наличными 20 000 долларов, его жена – 300 000 гривен.

На депозитах в банках он хранит 27 493 гривны и 50 346 долларов, жена – 190 гривен.

В собственности Гусева находится квартира площадью 55,2 кв. м в Киеве, квартира площадью 120 кв. м в Киеве, у его жены в собственности 50% квартиры площадью 29,81 кв. м в Херсоне, дачный дом площадью 20 кв. м в Херсоне и земельный участок площадью 504 кв. м.

Также Гусев задекларировал объект незавершенного строительства – квартиру площадью 135,89 кв. м в Киеве.

В его собственности автомобиль Infiniti Q30 2017 года выпуска, у его жены автомобиль Toyota Camry 2007 года выпуска.

Как сообщали Українські Новини, назначенный Зеленским губернатор Гусев при Порошенко называл его "популистом" и "нечестным"

Больше новостей о: электронные декларации Херсонская ОГА Юрий Гусев

Архив
Новости
Глава Херсонской ОГА Гусев за год получил 2,7 млн гривен доходов 12:41
Протесты в Великобритании Скриншот видео Urban Pictures UK
В Великобритании проходят многотысячные протесты против решения Джонсона 12:16
Франк-Вальтер Штайнмайер. Скриншот видео AFP
Президент Германии попросил прощения у Польши за Вторую мировую войну 11:44
Завтра аэропорт "Киев" закрывается на реконструкцию 11:07
Зеленский призвал Польшу присоединиться к восстановлению Донбасса 10:38
больше новостей
Доллар и евро за последнюю неделю лета взлетели в цене 08:36
Революция в ГПУ: Рябошапка уволит всех действующих заместителей генпрокурора 09:26
Зеленский рассказал, о чем Богдан постоянно шепчет ему на ухо 22:17
Экс-глава НКРЭКУ Вовк с женой и детьми выехал в Бельгию 13:55
Офис Президента отказался от идеи переезда 21:42
больше новостей
Муж министра финансов Маркаровой купил квартиру в США 17:35
Революция в ГПУ: Рябошапка уволит всех действующих заместителей генпрокурора 09:26
Гонтареву сбил автомобиль в Лондоне 16:23
Новый министр обороны держит наличными 400 тыс. гривен и 200 тыс. долларов 20:25
Офис Президента отказался от идеи переезда 21:42
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Карта сайта

ok