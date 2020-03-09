Такой цены давно не было: из-за коронавируса туры из Украины подешевели

В туристической компании TUI Ukraine зафиксировали увеличение продаж на определенные направления (в частности, Египет), по сравнению с данными прошлого года. Это объясняют как раз акционными условиями на раннее бронирование. Что касается заказа туров напрямую на майские праздники, снижения стоимости вряд ли стоит ожидать: из всех трех месяцев весны, по состоянию на сегодня, май продается лучше всего, пишет "24 канал".

Пример Египта приводят и в сети "Поехали с нами", ведь это – наиболее массовое направление для зимы. Здесь сейчас, если говорить про ближайшие даты, цены низкие, и, по словам исполнительного директора сети, такого уровня стоимости уже давно не было. По этой причине здесь не наблюдается какого-то резкого спада продаж на популярные направления.

"Когда люди паникуют, они делают не совсем правильные вещи – если бронировать летний отдых за несколько месяцев, то цены будут намного выше, чем сейчас. Каждый год так происходит и этот год не будет исключением. Вспышка коронавируса ближе к лету пойдет на спад – как любой вирус, связанный с гриппом или каким-то инфекционным заболеванием – это логично", – объясняет Олег Кулик.

Общую картину относительно майских праздников подтверждает и исполнительный директор Украинской ассоциации туристических агентств Павел Григораш: здесь новых заявок немного (в сравнении с прошлым годом), однако количество аннуляций на этот период минимальное.

"Во-первых, до майских праздников еще есть достаточно много времени. Во-вторых, этот период считается "высоким сезоном", соответственно, штрафы за отмену выше, чем на другие даты", – объясняет специалист.

Собственно поэтому, по его словам, пока нельзя говорить о снижении стоимости путевок на этот период на рынке.

Как сообщали Українські Новини, МАУ предлагает бесплатно изменить дату вылета пассажирам, которые планировали совершить полет из Украины в Италию. В то же время SkyUp приостановила рейсы в Турин (Италия) из-за вспышки коронавируса.

Кроме того, массово отменяет рейсы в Италию лоукостер Wizz Air.