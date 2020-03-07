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07 марта 2020, суббота, 19:21 1197
Финансы 2020-03-07T19:38:41+02:00
Українські Новини
Минфин отказался от размещения ОВГЗ после выходных

Минфин отказался от размещения ОВГЗ после выходных

Ярина Вацяк
Минфин, Курс валют, ОВГЗ
Минфин
Минфин

Министерство финансов отказалось от размещения ОВГЗ 10 марта в то время финансисты отмечают, что нерезиденты утратили интерес к ОВГЗ из-за негативных ожиданий от коронавируса на внешних рынках и снижающихся процентных ставок.

Об этом говорится в сообщении министерства, передают Українські Новини.

"Министерство финансов в связи с высокой волатильностью на глобальных рынках капитала и по результатам проведенных консультаций с первичными дилерами сообщает о том, что 10 марта 2020 аукционы по размещению ОВГЗ не будут", - говорится в нем.

Дальнейшие аукционы будут осуществляться в соответствии с графиком с учетом конъюнктуры рынка.

Как сообщали Українські Новини, ранее банкиры и аналитики прогнозировали сохранение курса гривны на уровне 24,3-24,8 UAH/USD в марте.

Тем временем, Национальный банк повысил справочное значение официального курса гривны, соответствующего средневзвешенному курсу сделок, устанавливаемое им на 2 марта, на 0,47 коп. до 24,5803 UAH/USD.

В то время, как население увеличило сдачу валюты почти в 3 раза, в феврале международные резервы выросли на 1,3% и на 1 марта 2020 года составили 26,6 млрд долларов (в эквиваленте).

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