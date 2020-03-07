Минфин отказался от размещения ОВГЗ после выходных

Министерство финансов отказалось от размещения ОВГЗ 10 марта в то время финансисты отмечают, что нерезиденты утратили интерес к ОВГЗ из-за негативных ожиданий от коронавируса на внешних рынках и снижающихся процентных ставок.

Об этом говорится в сообщении министерства, передают Українські Новини.

"Министерство финансов в связи с высокой волатильностью на глобальных рынках капитала и по результатам проведенных консультаций с первичными дилерами сообщает о том, что 10 марта 2020 аукционы по размещению ОВГЗ не будут", - говорится в нем.

Дальнейшие аукционы будут осуществляться в соответствии с графиком с учетом конъюнктуры рынка.

Как сообщали Українські Новини, ранее банкиры и аналитики прогнозировали сохранение курса гривны на уровне 24,3-24,8 UAH/USD в марте.

Тем временем, Национальный банк повысил справочное значение официального курса гривны, соответствующего средневзвешенному курсу сделок, устанавливаемое им на 2 марта, на 0,47 коп. до 24,5803 UAH/USD.

В то время, как население увеличило сдачу валюты почти в 3 раза, в феврале международные резервы выросли на 1,3% и на 1 марта 2020 года составили 26,6 млрд долларов (в эквиваленте).