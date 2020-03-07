Гончарук на лоукостере улетел из Украины

Бывший премьер-министр Украины Алексей Гончарук в субботу, 7 марта, покинул территорию страны, вылетев в Лиссабон после того, как Верховная Рада выразила ему недоверия и он ушел в отставку.

Как передает "Страна", Гончарук воспользовался услугами авиакомпании-лоукостера Wizz Air. Самолет отправился в Португалию из аэропорта "Киев" в Жулянах.

Рейс задержали на 40 минут и экс-премьер интервью давать отказался. Он заявил нашему корреспонденту, что летит в отпуск и ничего не комментирует.

Уточним, что на данный момент неизвестна причина, по которой Гончарук покидает территорию Украины. Также остается вопрос – когда он вернется назад.

Гончарук улетает из Украины. Фото: Страна

Как сообщали Українські Новини, заработная плата бывшего премьер-министра Алексея Гончарука за февраль составила 44 тыс. гривен, в то время как в январе он заработал 42 тысячи гривен.

Верховная Рада назначила новым премьер-министром вице-премьер-министра - министра развития общин и территорий Дениса Шмыгаля. В новом Кабмине на своих должностях остались Арсен Аваков, Михаил Федоров, Владислав Криклий и Денис Малюська. А Вадим Пристайко и Дмитрий Кулеба поменялись должностями.