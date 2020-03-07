Гончарук на лоукостері полетів з України

Колишній прем'єр-міністр України Олексій Гончарук в суботу, 7 березня, залишив територію країни, вилетівши в Лісабон після того, як Верховна Рада висловила йому недовіру і він пішов у відставку.

Як передає "Страна", Гончарук скористався послугами авіакомпанії-лоукостера Wizz Air. Літак вирушив до Португалії з аеропорту "Київ" у Жулянах.

Рейс затримали на 40 хвилин і експрем'єр інтерв'ю давати відмовився. Він заявив нашому кореспондентові, що летить у відпустку і нічого не коментує.

Уточнимо, що на сьогодні невідома причина, через яку Гончарук залишає територію України. Також залишається питання – коли він повернеться назад.

Гончарук відлітає з України. Фото: Страна

Як повідомляли Українські Новини, заробітна плата колишнього прем'єр-міністра Олексія Гончарука за лютий становила 44 тис. гривень, у той час як у січні він заробив 42 тисячі гривень.

Верховна Рада призначила новим прем'єр-міністром віце-прем'єр-міністра - міністра розвитку громад і територій Дениса Шмигаля. У новому Кабміні на своїх посадах залишилися Арсен Аваков, Михайло Федоров, Владислав Криклій і Денис Малюська. А Вадим Пристайко та Дмитро Кулеба помінялися посадами.