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07 марта 2020, суббота, 13:52 212
Медицина 2020-03-07T13:54:06+02:00
Українські Новини
В Украине на коронавирус Covid-19 проверяют 20 образцов, - Минздрав

В Украине на коронавирус Covid-19 проверяют 20 образцов, - Минздрав

Надежда Комендантова
Минздрав, Коронавирус, коронавирус в Украине, Диагностика коронавируса
Коронавирус. Скриншот видео CBS News
Коронавирус. Скриншот видео CBS News

По состоянию на утро 7 марта в Центр общественного здоровья Украины поступили 37 сообщений о подозрении на заражение коронавирусом COVID-19, из них только 1 - положительный.

Об этом сообщает  Министерство здравоохранения Украины.

По данным Минздрава, сейчас в вирусологической лаборатории находятся на исследовании 20 образцов материалов, в том числе 6 отобранных у лиц с подозрением на коронавирус и 14 у граждан, которые с ними контактировали.

"Среди них исследование 16 образцов закончено, положительных на COVID-19 не обнаружено, исследование 4 образцов от контактных лиц продолжаются", - добавили в Минздраве.

Как сообщали Українськi Новини,  нардеп Волошин отправится на двухнедельный карантин. А депутат Верховной Рады Григорий Мамка ("Оппозиционная платформа - За життя") отрицает изоляцию депутата Олега Волошина. Также бывший глава Офиса президента Андрей Богдан требовал ввести карантин "на печерских холмах" - в Раде и Кабмине.

Тем временем, на Закарпатье у женщины подозревают коронавирус.

Также из-за возможных случаев коронавируса в ОРДЛО штаб ООС ввел ограничения на КПВВ.

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