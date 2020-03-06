Количество зараженных коронавирусом превысило 100 тыс

Тем временем как в Украине коронавирус не подтвердили у девяти украинцев, согласно данным в мире по состоянию на утро 6 марта вирусом заразились 97 975 человек, а уже под вечер количество выросло до 100,701 человек.

Об этом свидетельствуют данные портала South China Morning Post.

Количество смертей увеличилось до 3,454 человек.

В Италии по состоянию на вечер пятницы 4 636 инфицированных и 197 зарегистрированных смертей. В тройку лидеров по заболеваемости входяь Южная Корея, Иран и Италия.

Согласно данным Всемирной организации здравоохранения, по состоянию на 06.03.2020, в Европе насчитывают 5 687 подтвержденных случаев заболевания.

Как сообщали Українські Новини, в ВОЗ заявили, что коронавирус продолжит распространяться по миру и летом.

Также в ВОЗ подтвердили, что от коронавируса смертность выше, чем от обычного гриппа, в свзи с чем в организации повысили уровень опасности коронавируса до "очень высокого".

Тем временем в ВОЗ также подтвердили, что температурный скрининг не эффективен в поиске коронавируса из-за возможности сокрытия симптомов.