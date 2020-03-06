У девяти украинцев не подтвердилось подозрение на коронавирус, — Минздрав

Коронавирус у украинцев не подтвердили. Фото: Facebook/ОДА

Коронавирус у украинцев не подтвердили. Фото: Facebook/ОДА

Всего в мире по состоянию на 6 марта коронавирусной инфекцией заболели 97 975 человек, а в Украине у всех 9 человек, которых проверяли на наличие Covid-2019, анализы оказались отрицательными.

Об этом сообщает Центр общественного здоровья Министерства здравоохранения Украины в Telegram-канал "Коронавірус_інфо".

Как сообщается, по состоянию на 6 марта в Украине не зарегистрировано новых случаев заболевания COVID-19.

"В Центр общественного здоровья поступило 9 сообщений о подозрении на заболевание коронавируса, но лабораторные исследования в вирусологической референс-лаборатории показали отрицательные результаты, ни у кого не обнаружено коронавирусной инфекции", - говорится в сообщении.

При этом отмечается, что по всей территории Украины в определенных медицинских учреждениях продолжаются обучения (симуляционные упражнения) в случае фиксации COVID-19.

В Украине нет новых случаев заражения коронавирусом

Как сообщали Українські Новини, в Минздраве отрицают информация, что вакцинация от кори защищает от коронавируса.

Напомним, по состоянию на 6 марта в Центр общественного здоровья Министерства здравоохранения поступило 9 сообщений о подозрении на заболевание коронавирусом COVID-19.