подписаться на рассылку
24.45 24.82
27.1 27.78
˟
06 марта 2020, пятница, 09:40 1362
Медицина 2020-03-06T09:50:17+02:00
Українські Новини
Коронавирус в Италии ширится активнее, чем в Китае и Южной Корее. Данные на 6 марта

Коронавирус в Италии ширится активнее, чем в Китае и Южной Корее. Данные на 6 марта

Ярина Вацяк
Коронавирус, коронавирус в Италии, Коронавирус в мире, Распространение коронавируса
Коронавиурс. Скриншот видео Bloomberg Markets and Finance
Коронавиурс. Скриншот видео Bloomberg Markets and Finance

В то время, как на карантин в Украине из-за подозрения на коронавирус отправили 6 людей Днепропетровской области, а также еще 5 человек в Черновицкой области, в мире по состоянию на утро 6 марта коронавирусной инфекцией заболели 97 975 человек, за сутки - 2 806 человек.

Об этом свидетельствуют данные портала South China Morning Post.

Так, согласно данным, количество погибших от коронавируса увеличилось до 3 383 человек (за сутки 99 случаев).

В Китае заболеваемость коронавирусом увеличилась за сутки на 143 случая до 80 552, а погибли - 3 042 человек, за сутки - 30 людей.

В тройке лидеров по заболеваемости также находятся Южная Корея и Италия.

В Южной Корее, заболели 6 284 (518 инфицированных за сутки), погибли 47 человек (семь  за сутки).

В Италии по состоянию на утро пятницы 3 858 инфицированных (за сутки 769 человека), погибших насчитывается 148 человек (41 смертельный случай за сутки).

Данные о коронавирусе на 6 мартаДанные о коронавирусе на 6 марта

Карта распространения коронавируса на 6 мартаКарта распространения коронавируса на 6 марта

Страны, где зафиксировали коронавирус на 6 мартаСтраны, где зафиксировали коронавирус на 6 марта

Как сообщали Українські Новини, новый Кабмин решил усилить оперативный штаб по противодействию коронавирусу.

Тем временем, Министерство здравоохранения планирует ввести ограничительные меры для предупреждения распространения коронавируса Covid-19 в некоторых регионах страны.

Больше новостей о: Коронавирус коронавирус в Италии Коронавирус в мире Распространение коронавируса

Во Франции коронавирусом заразился депутат. Его со...
ВОЗ повысила до "очень высокого" риск распростране...
В Индонезии зараженных коронавирусом отвезут в заб...
В сербской части Боснии и Герцеговины зафиксировал...
Ночью премьер Шмыгаль в эфире пообещал дать воду в Крым, но утром уже передумал
Коронавирус в Италии ширится активнее, чем в Китае и Южной Корее. Данные на 6 марта
Новости
В Харькове правоохранителей подозревают в краже $10 тыс. из отделения полиции 09:55
Левочкин хочет чтобы Шмыгаль в первую очередь занялся миром 09:45
Коронавирус в Италии ширится активнее, чем в Китае и Южной Корее. Данные на 6 марта 09:40
Во Франции коронавирусом заразился депутат. Его состояние тяжелое 09:25
Сегодня Рада продолжит рассмотрение законопроекта о запуске рынка земли 09:12
больше новостей
Пенсия. Фото: dengi.ua
Повышение пенсий перенесли: когда проиндексируют выплаты и сколько добавят 05:30 Инфографика
Три кандидата отказались от постов в правительстве Шмыгаля, - СМИ 13:25
СМИ нашли в ГАСКе киевских Бонни и Клайда: влюбленных заподозрили в схемах, вымогательстве и коррупции 13:25
Квартира, 5 млн гривен и жена с 350 тыс. долларов: Федоров задекларировал доходы за 2019 17:21
Среди госпитализированных из-за подозрения на коронавирус в Днепропетровской области дети и беременная 18:00
больше новостей
СМИ нашли в ГАСКе киевских Бонни и Клайда: влюбленных заподозрили в схемах, вымогательстве и коррупции 13:25
Пенсия. Фото: dengi.ua
Повышение пенсий перенесли: когда проиндексируют выплаты и сколько добавят 05:30 Инфографика
Зеленский заявил, что плана по повышению пенсий нет 16:33
Среди госпитализированных из-за подозрения на коронавирус в Днепропетровской области дети и беременная 18:00
Зеленский завтра посетит Новые Санжары, где эвакуированных из Китая выпишут после карантина 12:29 Дополнено
больше новостей
Перед длинными выходными НБУ укрепил гривну: курс валют
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok