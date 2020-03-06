Коронавирус в Италии ширится активнее, чем в Китае и Южной Корее. Данные на 6 марта

Об этом свидетельствуют данные портала South China Morning Post.

Так, согласно данным, количество погибших от коронавируса увеличилось до 3 383 человек (за сутки 99 случаев).

В Китае заболеваемость коронавирусом увеличилась за сутки на 143 случая до 80 552, а погибли - 3 042 человек, за сутки - 30 людей.

В тройке лидеров по заболеваемости также находятся Южная Корея и Италия.

В Южной Корее, заболели 6 284 (518 инфицированных за сутки), погибли 47 человек (семь за сутки).

В Италии по состоянию на утро пятницы 3 858 инфицированных (за сутки 769 человека), погибших насчитывается 148 человек (41 смертельный случай за сутки).

Данные о коронавирусе на 6 марта

Карта распространения коронавируса на 6 марта

Страны, где зафиксировали коронавирус на 6 марта

Как сообщали Українські Новини, новый Кабмин решил усилить оперативный штаб по противодействию коронавирусу.

Тем временем, Министерство здравоохранения планирует ввести ограничительные меры для предупреждения распространения коронавируса Covid-19 в некоторых регионах страны.