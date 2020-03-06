Коронавирус в Италии ширится активнее, чем в Китае и Южной Корее. Данные на 6 марта

В то время, как на карантин в Украине из-за подозрения на коронавирус отправили 6 людей Днепропетровской области, а также еще 5 человек в Черновицкой области, в мире по состоянию на утро 6 марта коронавирусной инфекцией заболели 97 975 человек, за сутки - 2 806 человек. Об этом свидетельствуют данные портала South China Morning Post. Так, согласно данным, количество погибших от коронавируса увеличилось до 3 383 человек (за сутки 99 случаев). В Китае заболеваемость коронавирусом увеличилась за сутки на 143 случая до 80 552, а погибли - 3 042 человек, за сутки - 30 людей. В тройке лидеров по заболеваемости также находятся Южная Корея и Италия. В Южной Корее, заболели 6 284 (518 инфицированных за сутки), погибли 47 человек (семь за сутки). В Италии по состоянию на утро пятницы 3 858 инфицированных (за сутки 769 человека), погибших насчитывается 148 человек (41 смертельный случай за сутки). Данные о коронавирусе на 6 марта Карта распространения коронавируса на 6 марта Страны, где зафиксировали коронавирус на 6 марта Как сообщали Українські Новини, новый Кабмин решил усилить оперативный штаб по противодействию коронавирусу. Тем временем, Министерство здравоохранения планирует ввести ограничительные меры для предупреждения распространения коронавируса Covid-19 в некоторых регионах страны.