В Черновцах женщину за распространение ложных слухов о коронавирусе привлекли к ответственности

В Черновцах женщину привлекли к уголовной ответственности за распространение ложных данных касательно коронавируса, который подозревают у еще одной женщины в Закарпатской области. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Черновицкой области.

Так, сообщается, что 59-летняя женщина принимала участие в собрании жителей одного из многоквартирных домов, в котором пребывала жена больного коронавирусом.

"Не владея достоверными фактами об указанном заболевании, женщина распространила ложные сведения через средства массовой информации. Такие действия могли привести к социальной напряженности, нарушению общественного порядка и другим негативным последствиям", - говорится в сообщении.

Правоохранители составили админпротокол по статье "Распространение ложных слухов". Женщине грозит штраф от 10 до 15 необлагаемых минимумов доходов граждан или исправительные работы сроком до одного месяца.

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