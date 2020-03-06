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06 марта 2020, пятница, 19:52 88
Силовые структуры 2020-03-06T19:52:18+02:00
Українські Новини
В Черновцах женщину за распространение ложных слухов о коронавирусе привлекли к ответственности

В Черновцах женщину за распространение ложных слухов о коронавирусе привлекли к ответственности

Анна Рудык
Коронавирус, коронавирус в Украине, Вспышка коронавируса, коронавирус в Черновцах
Коронавирус. Скриншот видео CBS News
Коронавирус. Скриншот видео CBS News

В Черновцах женщину привлекли к уголовной ответственности за распространение ложных данных касательно коронавируса, который подозревают у еще одной женщины в Закарпатской области. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Черновицкой области.

Так, сообщается, что 59-летняя женщина принимала участие в собрании жителей одного из многоквартирных домов, в котором пребывала жена больного коронавирусом. 

"Не владея достоверными фактами об указанном заболевании, женщина распространила ложные сведения через средства массовой информации. Такие действия могли привести к социальной напряженности, нарушению общественного порядка и другим негативным последствиям", - говорится в сообщении.

Правоохранители составили админпротокол по статье "Распространение ложных слухов". Женщине грозит штраф от 10 до 15 необлагаемых минимумов доходов граждан или исправительные работы сроком до одного месяца.

Как сообщали Українські Новини, нардеп Волошин отправится на двухнедельный карантин. А депутат Верховной Рады Григорий Мамка ("Оппозиционная платформа - За життя") отрицает изоляцию депутата Олега Волошина. Также бывший глава Офиса президента Андрей Богдан требовал ввести карантин "на печерских холмах" - в Раде и Кабмине.

Тем временем из-за возможных случаев коронавируса в ОРДЛО штаб ООС ввел ограничения на КПВВ.

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