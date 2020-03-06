В Минздраве отрицают, что вакцинация от кори защищает от коронавируса

Министерство здравоохранения отрицает тот факт, что те, кто имеет прививку от кори, не болеет на коронавирус, которым заразились почти 98 тысяч человек.

Об этом Українським Новинам сообщила пресс-служба Минздрава.

"Вакцинация от кори не связана с коронавирусом", - сказали в ведомстве.

По данным Минздрава, нет медицинских подтверждений того, что прививка от кори защищает от коронавируса.

Напомним, ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что привитые от кори граждане почти не болеют коронавирусом.

Также глава СНБО считает, что коронавирус нужно лечить луком, салом и чесноком.



Ранее в Минздраве рассказали, зачем нужны прививки и от каких болезней их нужно делать. Прививки не стоит делать при коликах, пупочной грыже, насморке, легкой сыпи.



Тем временем, по мнению Данилова, эпидемия коронавируса произошла из-за утечки в китайской лаборатории. Глава СНБО рассказал, что утечка произошла в Ухане, где находится одна из закрытых лабораторий F-4. Она была запущена в 2015 году.