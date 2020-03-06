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06 марта 2020, пятница, 15:51 25
Медицина 2020-03-06T15:56:51+02:00
Українські Новини
В Минздраве отрицают, что вакцинация от кори защищает от коронавируса

В Минздраве отрицают, что вакцинация от кори защищает от коронавируса

Валерия Драгомирова
Минздрав, Корь, Коронавирус, Вакцина от кори
Коронавирус. Фото: pixabay
Коронавирус. Фото: pixabay

Министерство здравоохранения отрицает тот факт, что те, кто имеет прививку от кори, не болеет на коронавирус, которым заразились почти 98 тысяч человек

Об этом Українським Новинам сообщила пресс-служба Минздрава.

"Вакцинация от кори не связана с коронавирусом", - сказали в ведомстве.

По данным Минздрава, нет медицинских подтверждений того, что прививка от кори защищает от коронавируса.

Напомним, ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что привитые от кори граждане почти не болеют коронавирусом.

Также глава СНБО считает, что коронавирус нужно лечить луком, салом и чесноком


Ранее в Минздраве рассказали, зачем нужны прививки и от каких болезней их нужно делать. Прививки не стоит делать при коликах, пупочной грыже, насморке, легкой сыпи. 

Тем временем, по мнению Данилова, эпидемия коронавируса произошла из-за утечки в китайской лаборатории. Глава СНБО рассказал, что утечка произошла в Ухане, где находится одна из закрытых лабораторий F-4. Она была запущена в 2015 году.

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