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06 березня 2020, пʼятниця, 15:59 13
Медицина 2020-03-06T16:45:03+02:00
Українські Новини
У МОЗ заперечують, що вакцинація від кору захищає від коронавірусу

У МОЗ заперечують, що вакцинація від кору захищає від коронавірусу

Валерия Драгомирова
МОЗ, кір, Коронавірус, Вакцина від кору
Коронавірус. Фото: pixabay
Коронавірус. Фото: pixabay

Міністерство охорони здоров'я заперечує той факт, що ті, хто має щеплення від кору, не хворіє на коронавірус, на який захворіли майже 98 тисяч осіб.

Про це Українським Новинам повідомила пресслужба МОЗ.

"Вакцинація від кору не пов'язана з коронавірусом", - сказали у відомстві.

За даними МОЗ, немає медичних підтверджень того, що щеплення від кору захищає від коронавірусу.

Нагадаємо, раніше секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данилов заявив, що щеплені від кору громадяни майже не хворіють на коронавірус.

Також глава РНБО вважає, що коронавірус потрібно лікувати цибулею, салом і часником.


Тим часом, на думку Данилова, епідемія коронавірусу сталася через витік в китайській лабораторії. Глава РНБО розповів, що витік стався в Ухані, де знаходиться одна з закритих лабораторій F-4. Вона була запущена в 2015 році.

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