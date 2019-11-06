Колоть или нет: зачем нужны прививки и от каких болезней их нужно делать

Медицина не стоит на месте и каждый год появляются новые лекарств от различных заболеваний. Но отсутствие доступной информации приводят к тому, что многие по-прежнему куда больше доверяют "народной медицине" или советам "из интернета".

На сайте Министерства здравоохранения Украины сообщается обо всем, что нужно знать о вакцинации.

Как работает вакцина

Принцип работы вакцины очень прост: в тело человека вводится ослабленный вирус/бактерия или их компоненты, иммунная система естественным образом реагирует, запоминает агрессора и при следующей встрече быстрее и лучше от него избавляется.

Когда не стоит делать прививки

Причин для отводов от вакцинации, абсолютных противопоказаний очень немного. Это, например, тяжелая аллергическая реакция на предыдущую вакцинацию.

Колики, пупочная грыжа, насморк, легкая сыпь и другие подобные состояния — ложные отводы от прививок без каких-либо научных оснований.

Беременность - не болезнь, но тоже противопоказание для некоторых прививок: от ветряной оспы, кори/краснухи/паротита, живой вакцины от гриппа.

Заболеваний, при которых показан растянутый график вакцинации, не существует.

Безопасны ли вакцины

Вакцины безопасны. Любая лицензирована вакцина проходит несколько этапов испытаний, прежде чем одобряется для использования, и в дальнейшем ее регулярно проверяют. В большинстве случаев вакцина вызывает незначительную и временную реакцию, например, боль в руке или незначительное повышение температуры. Серьезные побочные эффекты чрезвычайно редки и тщательно отслеживаются и расследуются.

Нужно ли прививаться взрослым

Взрослым нужно прививаться не только от экзотических заболеваний при поездках в Анголу, Бразилию или другую страну с небезопасной эпидемиологической обстановкой.

Прививки нужно делать от заболеваний: дифтерия/столбняк (каждые 10 лет), грипп (каждый год), ветрянка (если не болел), вирус папилломы человека (до 26 лет женщинам и до 21 года мужчинам) и корь/краснуха/паротит.

Курильщикам и людям с заболеваниями бронхолегочной системы (например, астмой) нужно вакцинироваться от пневмококковой инфекции.

Женщинам, которые планируют беременность, обязательно нужно привиться от краснухи (если анализ крови покажет, что защиты нет) и от ветряной оспы (если вы раньше не болели).

У людей старше 60 лет появляются дополнительные риски и, соответственно, дополнительный набор прививок. До 64 лет лучше привиться от опоясывающего лишая, с 65 лет — от пневмококка.

Работае ли прививка от гриппа

Сейчас вакцинация — это самый надежный способ защититься от гриппа. Но, надо сказать, эта прививка работает не так хорошо, как нам всем хотелось бы. Как известно, вирус гриппа мутирует, и каждый год нужно создавать новую вакцину. Определением штаммов, которые лягут в основу прививки, занимается Всемирная организация здравоохранения.

В среднем вакцина предотвращает заболевание у 3 из 5 человек. Также надо сказать, что те привитые люди, которые все-таки заболевают, обычно легче переносят грипп.

Как сообщали Українські Новини, вакцинацию от гриппа необходимо делать каждый год, так как это вирусное заболевание в тяжелой форме приводит к летальному исходу.

Напомним, Супрун поделилась советами как лечить грипп и рассказала, во сколько обойдется лечение.