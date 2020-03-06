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06 марта 2020, пятница, 15:18 39
Мир 2020-03-06T15:19:37+02:00
Українські Новини
В Словакии подтвердили первый случай коронавируса

В Словакии подтвердили первый случай коронавируса

Валерия Драгомирова
Словакия, Коронавирус, Коронавирус в Словакии
Коронавирус. Фото: freepik
Коронавирус. Фото: freepik

И пока коронавирус в Италии ширится активнее, чем в Китае и Южной Корее, в Словакии зафиксирован первый случай коронавируса. Об этом заявил премьер-министр Петер Пеллегрини. пишет "Европейская правда" со ссылкой нa Reuters.

Пеллегрини сказал, что 52-летний пациент находится в братиславской больнице с легкими симптомами.


Мужчина в последнее время не выезжал за границу, но его сын, который не имел никаких симптомов, был в Венеции, сказал Пеллегрини.

6 марта также стало известно о фиксировании первых случаев коронавируса в Ватикане и Сербии.

Как сообщали Українські Новини, новый Кабмин решил усилить оперативный штаб по противодействию коронавирусу.

Кроме того, в Украине на коронавирус проверяют 9 человек

Киевская городская государственная администрация (КГГА) решила ограничить проведение культурно-массовых мероприятий в закрытых помещениях для предупреждения распространения коронавируса Covid-19.

Тем временем, Министерство здравоохранения планирует ввести ограничительные меры для предупреждения распространения коронавируса Covid-19 в некоторых регионах страны.

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