подписаться на рассылку
24.45 24.82
27.1 27.78
˟
06 марта 2020, пятница, 13:21 2015
Медицина 2020-03-06T13:25:21+02:00
Українські Новини
В Украине на коронавирус проверяют 9 человек

В Украине на коронавирус проверяют 9 человек

Ярина Вацяк
Минздрав, коронавирус в Украине, Центр общественного здоровья
Коронавирус. Скриншот видео CBS News
Коронавирус. Скриншот видео CBS News

По состоянию на 6 марта в Центр общественного здоровья Министерства здравоохранения поступило 9 сообщений о подозрении на заболевание коронавирусом COVID-19 в то время, как  в мире по состоянию на утро 6 марта коронавирусной инфекцией заболели 97 975 человек, за сутки - 2 806 человек.

Об этом говорится в сообщении Министерства здравоохранения, передают Українськi Новини.

"На сегодняшний день в Центр общественного здоровья поступило 9 сообщений о подозрении на заболевание COVID-19, лабораторные исследования в вирусологической референс-лаборатории продолжаются", - говорится в нем.

В сообщении отмечается, что Украина готова принимать и лечить пациентов с COVID-19.

"У нас есть инфекционные боксы, около 12 тыс. коек в инфекционных стационарах, 2 тыс. врачей-инфекционистов и 5 тыс. других медицинских работников, работающих в инфекционных больницах и инфекционных боксах", - говорится в сообщении.

По состоянию на утро 6 марта было зарегистрировано 98 387 случаев заболевания COVID-19, из них 3 383 закончились смертью, в то же время 55 441 (56,3%) человек выздоровели, за пределами Китая зафиксировано 17 673 случаев заболевания в 84 странах.

В Европе наибольшее количество случаев заболевания было зарегистрировано в Италии - 3 858, среди них 148 летальных.

Как сообщали Українськi Новини, Киевская городская государственная администрация (КГГА) решила ограничить проведение культурно-массовых мероприятий в закрытых помещениях для предупреждения распространения коронавируса Covid-19.

Ранее Минздрав решил запретить массовые мероприятия из-за коронавируса в некоторых регионах.

Больше новостей о: Минздрав коронавирус в Украине Центр общественного здоровья

Контактировавший с заболевшим короновирусом депутат Волошин сегодня был в Раде и даже выступал
Киев решил ограничить проведение мероприятий из-за коронавируса
Новости
Новый министр по делам ветеранов Бессараб имеет 2 машины, пенсию и зарплату больше 800 тысяч за год 13:49
В Ватикане зафиксирован первый случай заражения коронавирусом 13:46
АМКУ должен разрешить "Метинвесту" концентрацию шахтоуправления "Покровское", - эксперт 13:39
Решение ЕС о продлении санкций в отношении Александра Януковича противоречит решениям Европейского суда об их отмене, – Кирасир 13:33
Чумака назначили и.о генпрокурора. Что о нем известно 13:27
больше новостей
Пенсия. Фото: dengi.ua
Повышение пенсий перенесли: когда проиндексируют выплаты и сколько добавят 05:30 Инфографика
Квартира, 5 млн гривен и жена с 350 тыс. долларов: Федоров задекларировал доходы за 2019 17:21
Среди госпитализированных из-за подозрения на коронавирус в Днепропетровской области дети и беременная 18:00
Завтра Рада соберется на внеочередное заседание для рассмотрения выражения недоверия Рябошапке 23:52
Коронавирус в Италии ширится активнее, чем в Китае и Южной Корее. Данные на 6 марта 09:40
больше новостей
Пенсия. Фото: dengi.ua
Повышение пенсий перенесли: когда проиндексируют выплаты и сколько добавят 05:30 Инфографика
Зеленский заявил, что плана по повышению пенсий нет 16:33
Среди госпитализированных из-за подозрения на коронавирус в Днепропетровской области дети и беременная 18:00
Новый министр здравоохранения Емец хочет вернуть Госсанэпидслужбу 23:59
Что известно о новом министре здравоохранения Илье Емце 20:19
больше новостей
И.о генпрокурора стал Чумак
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok