В Украине на коронавирус проверяют 9 человек

По состоянию на 6 марта в Центр общественного здоровья Министерства здравоохранения поступило 9 сообщений о подозрении на заболевание коронавирусом COVID-19 в то время, как в мире по состоянию на утро 6 марта коронавирусной инфекцией заболели 97 975 человек, за сутки - 2 806 человек.

Об этом говорится в сообщении Министерства здравоохранения, передают Українськi Новини.

"На сегодняшний день в Центр общественного здоровья поступило 9 сообщений о подозрении на заболевание COVID-19, лабораторные исследования в вирусологической референс-лаборатории продолжаются", - говорится в нем.

В сообщении отмечается, что Украина готова принимать и лечить пациентов с COVID-19.

"У нас есть инфекционные боксы, около 12 тыс. коек в инфекционных стационарах, 2 тыс. врачей-инфекционистов и 5 тыс. других медицинских работников, работающих в инфекционных больницах и инфекционных боксах", - говорится в сообщении.

По состоянию на утро 6 марта было зарегистрировано 98 387 случаев заболевания COVID-19, из них 3 383 закончились смертью, в то же время 55 441 (56,3%) человек выздоровели, за пределами Китая зафиксировано 17 673 случаев заболевания в 84 странах.

В Европе наибольшее количество случаев заболевания было зарегистрировано в Италии - 3 858, среди них 148 летальных.

Как сообщали Українськi Новини, Киевская городская государственная администрация (КГГА) решила ограничить проведение культурно-массовых мероприятий в закрытых помещениях для предупреждения распространения коронавируса Covid-19.

Ранее Минздрав решил запретить массовые мероприятия из-за коронавируса в некоторых регионах.