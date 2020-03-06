У Словаччині підтвердили перший випадок коронавірусу

І поки коронавірус в Італії поширюється активніше, ніж у Китаї та Південній Кореї, у Словаччині зафіксовано перший випадок коронавірусу. Про це заявив прем'єр-міністр Петер Пеллегріні. пише "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Пеллегріні сказав, що 52-річний пацієнт знаходиться в братиславській лікарні з легкими симптомами.



Чоловік останнім часом не виїжджав за кордон, але його син, який не мав ніяких симптомів, був у Венеції, сказав Пеллегріні.

6 березня також стало відомо про фіксування перших випадків коронавірусу у Ватикані та Сербії.

Як повідомляли Українські Новини, новий Кабмін вирішив посилити оперативний штаб з протидії коронавіусу.



Крім того, в Україні на коронавірус перевіряють 9 осіб.



Київська міська державна адміністрація (КМДА) вирішила обмежити проведення культурно-масових заходів в закритих приміщеннях для попередження розповсюдження коронавірусу Covid-19.

Тим часом Міністерство охорони здоров'я планує ввести обмежувальні заходи для попередження розповсюдження коронавіруса Covid-19 в деяких регіонах країни.