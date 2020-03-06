Богдан вимагає ввести карантин "на печерських пагорбах" - у Раді та Кабміні

Колишній глава Офісу президента Андрій Богдан вимагає ввести карнатин у Верховній Раді, Кабінеті міністрів через депутата Верховної Ради від фракції "Опозиційної платформи - За життя" Олега Волошина, який контактував з хворим на коронавірус депутатом Національної Асамблеї Франції Жан-Люком Райтцером і виступав у парламенті в п'ятницю.

Про це Богдан написав на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook.

"Народний депутат України контактував з хворим на короновірус, а потім брав участь у засіданнях Верховної Ради. А на засіданнях Верховної Ради були старий та новий уряд, президент і купа інших чиновників. Потрібно негайно вводити карантин на Печерських пагорбах", - написав він.

Як повідомляли Українські Новини, контактував з хворим на короновірус депутат Волошин сьогодні був в Раді і навіть виступав.

Тим часом в Україні станом на 6 березня на коронавірус перевіряють 9 осіб а всього в світі на коронавірусну інфекцію захворіли 97 975 осіб, за добу - 2 806 осіб.

Крім того, Київська міська державна адміністрація (КМДА) вирішила обмежити проведення культурно-масових заходів в закритих приміщеннях для попередження розповсюдження коронавірусу Covid-19.