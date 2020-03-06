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06 березня 2020, пʼятниця, 12:43 44
Суспільство 2020-03-06T14:16:32+02:00
Українські Новини
Київ вирішив обмежити проведення заходів через коронавірус

Київ вирішив обмежити проведення заходів через коронавірус

Ярина Вацяк
коронавірус в Україні, заходи в Києві, коронавірус в Києві
Київ
Київ

Проведення культурно-масових заходів у закритих приміщеннях Київська міська державна адміністрація (КМДА) вирішила обмежити для попередження розповсюдження коронавіруса Covid-19 в той час, як Моз вирішив заборонити масові заходи за коронавіруса в деяких регіонах.

Про це йдеться в повідомленні пресслужби КМДА за підсумками рішення Постійної комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, передають Українські Новини.

"Департамент освіти і науки, департамент молоді та спорту, департамент соціальної політики, департамент культури, районні в місті Києві державні адміністрації, керівники вищих навчальних закладів мають обмежити проведення культурно-масових заходів у закритих приміщеннях закладів та гуртожитків, а також проводити вологе прибирання з використанням дезінфікуючих засобів, забезпечити дотримання нормативних показників температури повітря, проводити часте регулярне наскрізне провітрювання приміщень тощо", - сказано в ньому.

Керівники установ, підприємств і організацій мають посилити режим поточної дезінфекції у місцях масового перебування людей, таких як: вокзали, заклади торгівлі, заклади культури, торгово-розважальні заклади і кінотеатри.

Працівникам установ керівники мають забезпечити необхідні умови для дотримання правил особистої гігієни, провести відповідні навчання із запобігання поширення коронавірусної інфекції.

Як повідомляли Українські Новини,в світі станом на ранок 6 березня коронавирусной інфекцію захворіли 97 975 осіб, за добу - 2 806 осіб.

Тим часом, на карантин в Україні через підозри на коронавірус відправили 6 людей Дніпропетровської області.

Також 5 осіб у Чернівецькій області очікують на результати аналізу на коронавірус.

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Київ вирішив обмежити проведення заходів через коронавірус
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