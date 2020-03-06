Власти Черновцов выделили 4 млн гривен на борьбу с коронавирусом в Черновицкой области

Отмечается, что накануне в области решили приостановить учебный процесс в школах, колледжах и высших учебных заведениях.

Также рекомендовано приостановить работу дошкольных учебных заведений и отменить все массовые мероприятия в области. Помимо этого, было проведено обучение эпидемиологов и семейных врачей по стандартам лечения коронавирусной инфекции.

Как сообщали Українські Новини, после того, как в Украине подтвердили первый случай заболевания человека китайским коронавирусом 2019-nCoV, соцсети разразились незамедлительной реакцией.

Кроме того, в ВОЗ подтвердили, что от коронавируса смертность выше, чем от обычного гриппа, а в украинском Минздраве озвучили условия введения карантина из-за коронавируса.

Также жительницу Донецкой области госпитализировали с подозрением на коронавирус.