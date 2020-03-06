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06 марта 2020, пятница, 11:43 44
Общество 2020-03-06T12:07:07+02:00
Українські Новини
Власти Черновцов выделили 4 млн гривен на борьбу с коронавирусом в Черновицкой области

Власти Черновцов выделили 4 млн гривен на борьбу с коронавирусом в Черновицкой области

Елизавета Кесельман
Черновцы, Коронавирус, коронавирус в Украине, коронавирус в Черновцах
Коронавирус. Изоляция. Карантин. Фото: Facebook/ОДА
Коронавирус. Изоляция. Карантин. Фото: Facebook/ОДА

После обнаружения первого случая заражения коронавирусом в Черновцах, и госпитализации еще 5 жителей с подозрением на коронавирус, власти решили выделить 4 млн грн ($166,6 тыс.) для предотвращения распространения коронавируса. Об этом говорится в сообщении пресс-службы областной госадминистрации.

Отмечается, что накануне в области решили приостановить учебный процесс в школах, колледжах и высших учебных заведениях.

Также рекомендовано приостановить работу дошкольных учебных заведений и отменить все массовые мероприятия в области. Помимо этого, было проведено обучение эпидемиологов и семейных врачей по стандартам лечения коронавирусной инфекции.

Как сообщали Українські Новини, после того, как в Украине подтвердили первый случай заболевания человека китайским коронавирусом 2019-nCoV, соцсети разразились незамедлительной реакцией.

Кроме того, в ВОЗ подтвердили, что от коронавируса смертность выше, чем от обычного гриппа, а в украинском Минздраве озвучили условия введения карантина из-за коронавируса.

Также жительницу Донецкой области госпитализировали с подозрением на коронавирус.

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