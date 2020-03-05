Жительницу Донецкой области госпитализировали с подозрением на коронавирус

Несмотря на то, что в Донецкой области нет лаборатории для выявления коронавируса, жительница Краматорска (Донецкая область) госпитализирована в четверг из-за подозрения на коронавирусную инфекцию COVID-19. Об этом говорится в сообщении областной государственной администрации, передают Українські Новини. По данным ведомства, женщина вернулась из Таиланда и у нее были зафиксированы симптомы острой респираторной вирусной инфекции (ОРВИ). "В соответствии с протоколом и алгоритмом действий врачи приняли все необходимые меры, изолировали больную и взяли биологический материал", - говорится в сообщении. Материал направили утром в Киев и его планируют исследовать на предмет наличия коронавируса 6 марта. Как сообщали Українськi Новини, 6 человек госпитализированы из-за подозрения на коронавирус в Апостолово Днепропетровской области. Также в Черновцах госпитализированы 5 человек из-за подозрения на коронавирус в Черновцах. Тем временем в Украине подтверждают дефицит медицинских масок в аптеках во многих областях.