Жительницу Донецкой области госпитализировали с подозрением на коронавирус

Об этом говорится в сообщении областной государственной администрации, передают Українські Новини.

По данным ведомства, женщина вернулась из Таиланда и у нее были зафиксированы симптомы острой респираторной вирусной инфекции (ОРВИ).

"В соответствии с протоколом и алгоритмом действий врачи приняли все необходимые меры, изолировали больную и взяли биологический материал", - говорится в сообщении.

Материал направили утром в Киев и его планируют исследовать на предмет наличия коронавируса 6 марта.

Как сообщали Українськi Новини, 6 человек госпитализированы из-за подозрения на коронавирус в Апостолово Днепропетровской области.

Также в Черновцах госпитализированы 5 человек из-за подозрения на коронавирус в Черновцах.

Тем временем в Украине подтверждают дефицит медицинских масок в аптеках во многих областях.