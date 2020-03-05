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05 марта 2020, четверг, 20:25 165
Медицина 2020-03-05T20:27:14+02:00
Українські Новини
Жительницу Донецкой области госпитализировали с подозрением на коронавирус

Жительницу Донецкой области госпитализировали с подозрением на коронавирус

Таня Войтюк
Донецкая область, Госпитализация, Коронавирус, коронавирус в Украине, коронавирус у украинцев
Коронавирус. Фото: Facebook/ОДА
Коронавирус. Фото: Facebook/ОДА

Несмотря на то, что в Донецкой области нет лаборатории для выявления коронавируса, жительница Краматорска (Донецкая область) госпитализирована в четверг из-за подозрения на коронавирусную инфекцию COVID-19.

Об этом говорится в сообщении областной государственной администрации, передают Українські Новини.

По данным ведомства, женщина вернулась из Таиланда и у нее были зафиксированы симптомы острой респираторной вирусной инфекции (ОРВИ).

"В соответствии с протоколом и алгоритмом действий врачи приняли все необходимые меры, изолировали больную и взяли биологический материал", - говорится в сообщении.

Материал направили утром в Киев и его планируют исследовать на предмет наличия коронавируса 6 марта.

Как сообщали Українськi Новини, 6 человек госпитализированы из-за подозрения на коронавирус в Апостолово Днепропетровской области.

Также в Черновцах госпитализированы 5 человек из-за подозрения на коронавирус в Черновцах.

Тем временем в Украине подтверждают дефицит медицинских масок в аптеках во многих областях.

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