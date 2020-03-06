В пятницу курс покупки рубля незначительно вырос

В то время, как доллар продолжает падать в обменниках Киева, в пятницу, 6 марта, средний курс покупки наличного рубля в обменных пунктах киевских банков по сравнению с курсом рубля в среду, 5 марта, вырос на 10 копеек до 3,37 гривен за 10 рублей.

Об этом сообщает BIN.ua.

Тем временем средний курс продажи не изменился и составляет 3,85 гривен за 10 рублей.

Курс рубля в обменниках Киева 5 марта:

10 российских рублей Покупка Продажа Средний 3,37 3,85 Максимальный 3,66 5,00 Минимальный 2,50 3,65

Как сообщали Українські Новини, гривна укрепилась на межбанке. Курс гривны на межбанковском валютном рынке после укрепления в среду на 15 коп. в четверг укрепился на 12 коп. до 24,71 UAH/USD. С начала текущего года курс гривны на межбанке снизился на 4,09% с 23,74 UAH/USD до 24,71 UAH/USD.

Тем временем, экономисты сделали прогноз на март. По их словам, гривна продолжит падать, несмотря на небольшое укрепление нацвалюты в конце недели.

Также курс гривны может пробить отметку в 25 грн/$ в близжайшие семь дней из-за потери интереса к ОВГЗ, которые уже не пользуются таким спросом, как раньше.