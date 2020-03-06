Сегодня Рада продолжит рассмотрение законопроекта о запуске рынка земли

Верховная Рада, которая 4 марта утвердила новый состав Кабмина, на пленарном заседании в пятницу, 6 марта, продолжит рассмотрение во втором чтении законопроекта №2178-10 о запуске рынка земли. Об этом говорится в повестке дня заседания парламента, передают Українськi Новини.

Рада также планирует провести час вопросов к правительству и зачитать депутатские запросы.

На предыдущих заседаниях парламент уже рассмотрел 3 182 из 4 018 поправок к законопроекту №2178-10.

Рада приступила к рассмотрению проекта документа 6 февраля.

Как сообщали Українськi Новини, 4 марта парламент назначил новым премьер-министром Дениса Шмыгаля, отправив в отставку Алексея Гончарука. В Кабмине Шмыгаля на своих местах остались Арсен Аваков, Денис Малюська, Михаил Федоров и Владислав Криклий, а Вадим Пристайко и Дмитрий Кулеба поменялись должностями.

Также Денис Шмыгаль считает, что вопрос о возможной продаже земли иностранцам должен выноситься на всеукраинский референдум.

Кроме того, 5 марта Рада выразила недоверие генеральному прокурору Руслану Рябошапке.