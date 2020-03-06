Вопрос о продаже земли иностранцам должен решаться на всеукраинском референдуме, — Шмыгаль

Премьер-министр Денис Шмыгаль, которого Верховная Рада назначила на должность 4 марта, считает, что вопрос о возможности продажи земли иностранным компаниям или иностранным гражданам должен решаться исключительно на всеукраинском референдуме.

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль в эфире политического ток-шоу "Право на власть" на телеканале "1+1", передают Українськi Новини.

"Я сторонник того, чтобы рынок земли был открыт прежде всего для украинцев, и чтобы это был цивилизованный рынок земли, который даст толчок развитию экономики, фермерству, аграрному комплексу в Украине. Вопрос о возможности продажи земли иностранным компаниям или иностранцам должен решаться исключительно и только на всеукраинском референдуме", - сказал он.

Как сообщали Українськi Новини, 6 февраля Верховная Рада во втором чтении рассмотрит законопроект о сельскохозяйственной кооперации и изменения в некоторые законодательные акты Украины относительно уточнения порядка передачи в аренду водных объектов в комплексе с земельными участками.

Ранее сообщалось о том, что Зеленский подчеркнул, что вопрос продажи земли иностранцам будет вынесен на всеукраинский референдум после открытия рынка.