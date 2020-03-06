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06 березня 2020, пʼятниця, 09:19 6
Верховна Рада і партії 2020-03-06T09:19:18+02:00
Українські Новини
Сьогодні Рада продовжить розгляд законопроєкту про запуск ринку землі

Сьогодні Рада продовжить розгляд законопроєкту про запуск ринку землі

Елена Новикова
Ринок землі, година запитань, засідання Верховної Ради, Запуск ринку землі, законопроєкт
Верховна Рада України. Фото: Facebook/Слуга народу
Верховна Рада України. Фото: Facebook/Слуга народу

Верховна Рада, затвердила новий склад Кабміну яка 4 березня, на пленарному засіданні у п'ятницю продовжить розгляд у другому читанні законопроєкту №2178-10 про запуск ринку землі. Про це йдеться в порядку денному засідання парламенту, передають Українські Новини.

Рада також планує провести годину запитань до уряду і зачитати депутатські запити.

На попередніх засіданнях парламент вже розглянув 3 182 з 4 018 поправок до законопроєкту №2178-10.

Рада приступила до розгляду проєкту документа 6 лютого.

Як повідомляли Українські Новини, 4 березня парламент призначив новим прем'єр-міністром Дениса Шмигаля, відправивши у відставку Олексія Гончарука. У Кабміні Шмигаля на своїх місцях залишилися Арсен Аваков, Денис Малюська, Михайло Федоров і Владислав Криклій, а Вадим Пристайко та Дмитро Кулеба помінялися посадами.

Також Денис Шмигаль вважає, що питання про можливий продаж землі іноземцям повинен виноситися на всеукраїнський референдум.

Крім того, 5 березня Рада висловила недовіру генеральному прокурору Руслану Рябошапці.

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