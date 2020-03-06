Сьогодні Рада продовжить розгляд законопроєкту про запуск ринку землі

Верховна Рада, затвердила новий склад Кабміну яка 4 березня, на пленарному засіданні у п'ятницю продовжить розгляд у другому читанні законопроєкту №2178-10 про запуск ринку землі. Про це йдеться в порядку денному засідання парламенту, передають Українські Новини.

Рада також планує провести годину запитань до уряду і зачитати депутатські запити.

На попередніх засіданнях парламент вже розглянув 3 182 з 4 018 поправок до законопроєкту №2178-10.

Рада приступила до розгляду проєкту документа 6 лютого.

Як повідомляли Українські Новини, 4 березня парламент призначив новим прем'єр-міністром Дениса Шмигаля, відправивши у відставку Олексія Гончарука. У Кабміні Шмигаля на своїх місцях залишилися Арсен Аваков, Денис Малюська, Михайло Федоров і Владислав Криклій, а Вадим Пристайко та Дмитро Кулеба помінялися посадами.

Також Денис Шмигаль вважає, що питання про можливий продаж землі іноземцям повинен виноситися на всеукраїнський референдум.

Крім того, 5 березня Рада висловила недовіру генеральному прокурору Руслану Рябошапці.