Дубилет не ушел из Кабмина, а уехал отдохнуть и продолжит работать, -Шмыгаль

Бывший министр Кабинета Министра Дмитрий Дубилет продолжит работать в команде нового правительства. Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль в эфире политического ток-шоу "Право на власть" на телеканале "1+1", передают Українськi Новини. "Мы не собираемся отказываться ни от кого, в том числе от господина Дубилета... Он в команде, он сейчас едет отдохнуть и будет продолжать работать", - сказал премьер. Шмыгаль отметил, что у Дубилета пока нет должности, но премьер намерен обсудить с ним этот вопрос. Как сообщали Українськi Новини, Дубилет готов продолжить работу в Кабинете Министров для завершения начатых проектов. 4 марта Рада приняла отставку премьер-министра Алексея Гончарука, что повлекло за собой отставку всего состава правительства и назначила премьером Дениса Шмыгаля.Также Рада утвердила новый состав Кабмина. Так, из предыдущего правительства экс-премьера Гончарука на своих должностях остались: Федоров, Аваков, Криклий, Малюська. 5 марта в Раде рассмотрят вопрос выражения недоверия Рябошапке.