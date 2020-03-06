Дубилет не ушел из Кабмина, а уехал отдохнуть и продолжит работать, -Шмыгаль

Бывший министр Кабинета Министра Дмитрий Дубилет продолжит работать в команде нового правительства.

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль в эфире политического ток-шоу "Право на власть" на телеканале "1+1", передают Українськi Новини.

"Мы не собираемся отказываться ни от кого, в том числе от господина Дубилета... Он в команде, он сейчас едет отдохнуть и будет продолжать работать", - сказал премьер.

Шмыгаль отметил, что у Дубилета пока нет должности, но премьер намерен обсудить с ним этот вопрос.

Как сообщали Українськi Новини, Дубилет готов продолжить работу в Кабинете Министров для завершения начатых проектов.

4 марта Рада приняла отставку премьер-министра Алексея Гончарука, что повлекло за собой отставку всего состава правительства и назначила премьером Дениса Шмыгаля.



Также Рада утвердила новый состав Кабмина. Так, из предыдущего правительства экс-премьера Гончарука на своих должностях остались: Федоров, Аваков, Криклий, Малюська.



5 марта в Раде рассмотрят вопрос выражения недоверия Рябошапке.