"Укроборонпром" потратил 132 тыс. гривен на новый дизайн своего офиса

Государственный концерн (ГК) "Укроборонпром", возглавляемый генеральным директором Айварасом Абромавичусом, закупил услуги по разработке проектной документации для реконструкции части офисного здания, принадлежащего концерну. Об этом свидетельствуют данные в системе публичных закупок ProZorro. А именно речь идет о новом дизайне интерьерного решения в пристройке к зданию "Укроборонпрома" площадью 1 140 кв. м, расположенной по адресу г. Киев, ул. Дегтяревская, 36. 17 декабря 2019 года заказчиком архитектурных, инженерных и планировочных услуг выступил ГК "Укроборонпром". В описании предмета закупки указано - Услуги по разработке проектной документации "Эскизный проект - Интерьерные решения - Реконструкция части офисного здания площадью 1140,00 м2 по ул. Дегтяревской, 36, Киев". Условия оплаты договора предусматривают порядок осуществления расчетов в виде 50-процентного аванса (66 тыс. гривен) и окончательной оплаты после заверщения работы (еще 66 тыс. гривен). По данным ProZorro, эскизный проект нового интерьера в офисе "Укроборонпрома" за 132 тыс. гривен разработает физическое лицо-предприниматель (ФОП) Масленникова Нина Валентиновна. Ранее сообщалось, что предприятия "Укроборонпрома" больше всех задолжали по выплате зарплаты в Киеве. Крупнейшими должниками являются ГП НИИ "Квант", ОАО "Завод "Маяк", ГП КНДИ гидроприборов, ДПКДЗ "Буревестник", ОАО КБ "Артиллерийское вооружение" с суммарной задолженностью по выплате зарплат в размере 90,9 млн гривен. 10 января заместитель генерального директора "Укроборонпрома" Мустафа Найем заявил, что за последние 10 лет из госконцерна украли около 1 млрд гривен. 4 декабря 2019 года стало известно, что гендиректору "Укроборонпрома" Айварасу Абромавичусу начислена заработная плата за октябрь в размере 4,336 тыс. гривен, должностной оклад замгендиректора Мустафы Найема составляет 43 тыс. гривен. Это означает, что Найем получает зарплату в 10 раз больше, чем его непосредственный руководитель Абромавичус. Как сообщали Українські Новини, 18 октября 2019 года СБУ предоставила допуск с гостайне гендиректору "Укроборонпрома" Абромавичусу, несмотря на подтвержденное Президентом Украины Владимиром Зеленским наличие у него гражданства Литвы. 30 августа 2019 года Президент Зеленский назначил гендиректором госконцерна "Укроборонпром" Айвараса Абромавичуса.