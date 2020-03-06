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06 марта 2020, пятница, 06:27 188
Силовые структуры 2020-03-06T07:30:09+02:00
Українські Новини
"Укроборонпром" потратил 132 тыс. гривен на новый дизайн своего офиса

"Укроборонпром" потратил 132 тыс. гривен на новый дизайн своего офиса

Петр Стуженко
Укроборонпром, Айварас Абромавичус
Айварас Абромавичус. Фото: facebook.com/aivaras.abromavicius
Айварас Абромавичус. Фото: facebook.com/aivaras.abromavicius

Государственный концерн (ГК) "Укроборонпром", возглавляемый генеральным директором Айварасом Абромавичусом, закупил услуги по разработке проектной документации для реконструкции части офисного здания, принадлежащего концерну.

Об этом свидетельствуют данные в системе публичных закупок ProZorro.

А именно речь идет о новом дизайне интерьерного решения в пристройке к зданию "Укроборонпрома" площадью 1 140 кв. м, расположенной по адресу г. Киев, ул. Дегтяревская, 36.

17 декабря 2019 года заказчиком архитектурных, инженерных и планировочных услуг выступил ГК "Укроборонпром". В описании предмета закупки указано - Услуги по разработке проектной документации "Эскизный проект - Интерьерные решения - Реконструкция части офисного здания площадью 1140,00 м2 по ул. Дегтяревской, 36, Киев".

Условия оплаты договора предусматривают порядок осуществления расчетов в виде 50-процентного аванса (66 тыс. гривен) и окончательной оплаты после заверщения работы (еще 66 тыс. гривен).

По данным ProZorro, эскизный проект нового интерьера в офисе "Укроборонпрома" за 132 тыс. гривен разработает физическое лицо-предприниматель (ФОП) Масленникова Нина Валентиновна.

Ранее сообщалось, что предприятия "Укроборонпрома" больше всех задолжали по выплате зарплаты в Киеве. Крупнейшими должниками являются ГП НИИ "Квант", ОАО "Завод "Маяк", ГП КНДИ гидроприборов, ДПКДЗ "Буревестник", ОАО КБ "Артиллерийское вооружение" с суммарной задолженностью по выплате зарплат в размере 90,9 млн гривен.

10 января заместитель генерального директора "Укроборонпрома" Мустафа Найем заявил, что за последние 10 лет из госконцерна украли около 1 млрд гривен.

4 декабря 2019 года стало известно, что гендиректору "Укроборонпрома" Айварасу Абромавичусу начислена заработная плата за октябрь в размере 4,336 тыс. гривен, должностной оклад замгендиректора Мустафы Найема составляет 43 тыс. гривен. Это означает, что Найем получает зарплату в 10 раз больше, чем его непосредственный руководитель Абромавичус.

Как сообщали Українські Новини, 18 октября 2019 года СБУ предоставила допуск с гостайне гендиректору "Укроборонпрома" Абромавичусу, несмотря на подтвержденное Президентом Украины Владимиром Зеленским наличие у него гражданства Литвы.

30 августа 2019 года Президент Зеленский назначил гендиректором госконцерна "Укроборонпром" Айвараса Абромавичуса.

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