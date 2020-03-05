подписаться на рассылку
24.55 24.94
27.15 27.78
˟
  • Новости
  • Мир
  • Азия
  • Из-за коронавируса закрывают главную святыню христианского мира
05 марта 2020, четверг, 15:20 107
Азия 2020-03-05T15:33:03+02:00
Українські Новини
Из-за коронавируса закрывают главную святыню христианского мира

Из-за коронавируса закрывают главную святыню христианского мира

Кира Молчанова
Палестина, Храмы, Коронавирус, коронавирус в Европе
Храм Рождества Христова в Вифлиеме. Фото: Википедия
Храм Рождества Христова в Вифлиеме. Фото: Википедия

Храм Рождества Христова в Вифлееме в четверг закрывают из-за распространения эпидемии коронавируса.

Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на представителя палестинского министерства туризма.

"Мы проинформировали, что Храм Рождества Христова будет закрыт сегодня с 16:00 до поступления нового распоряжения", —- сказал представитель ведомства.

В сообщении говорится, что перед закрытием храм продезинфицируют из-за того, что на Ближнем Востоке распространяется эпидемия нового типа коронавируса COVID-19.

Как сообщали Українські Новини, Саудовская Аравия временно закрыла въезд в страну для паломников, которые хотят посетить Мекку и Мечеть пророка в Медине из-за распространения инфекции COVID-2019.

Тем временем, в Черновцах с подозрением на коронавирус в больнце находятся еще два человека.

На фоне распространения инфекции замминистра здравоохранения Ляшко заявил, что в Украине отменят массовые мероприятия из-за распространения инфекции.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что эпидемия коронавируса COVID-19 произошла в результате утечки в закрытой лаборатории в китайском Ухане.

Больше новостей о: Палестина Храмы Коронавирус коронавирус в Европе

Эпидемия коронавируса произошла из-за утечки в китайской лаборатории, – Данилов
В Украине будут запрещать массовые мероприятия из-за коронавируса
Новости
На Закарпатье выписали всех, у кого подозревали коронавирус. В Черновцах продолжают лечение 15:30
Компания Коломойского станет давальцем ОПЗ 15:30
Коронавирусом в Израиле заразился школьник, более 5 тысяч человек помещены на карантин 15:27
13 5 тыс. потребителей газа Винницкой области пользуются Личным кабинетом на 104.ua 15:26 Пресс-релиз
Львов рекомендует перенести проведение массовых мероприятий из-за угрозы эпидемии коронавируса 15:24
больше новостей
Блюда в столовой Верховной Рады
В столовой Верховной Рады появилось постное меню: цены и фото блюд 18:55
Пенсия. Фото: dengi.ua
Повышение пенсий перенесли: когда проиндексируют выплаты и сколько добавят 05:30 Инфографика
Три кандидата отказались от постов в правительстве Шмыгаля, - СМИ 13:25
Сильные дожди со снегом: в Украине объявили штормовое предупреждение 09:48 Карта
СМИ нашли в ГАСКе киевских Бонни и Клайда: влюбленных заподозрили в схемах, вымогательстве и коррупции 13:25
больше новостей
Абонплата за газ: за каждый день просрочки украинцы будут получать огромные штрафы 06:00
Пенсия. Фото: dengi.ua
Повышение пенсий перенесли: когда проиндексируют выплаты и сколько добавят 05:30 Инфографика
СМИ нашли в ГАСКе киевских Бонни и Клайда: влюбленных заподозрили в схемах, вымогательстве и коррупции 13:25
Блюда в столовой Верховной Рады
В столовой Верховной Рады появилось постное меню: цены и фото блюд 18:55
Зеленский завтра посетит Новые Санжары, где эвакуированных из Китая выпишут после карантина 12:29 Дополнено
больше новостей
В Черновицкой области коронавирус подозревают еще у двоих людей, вернувшихся из Италии
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok