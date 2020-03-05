Из-за коронавируса закрывают главную святыню христианского мира

Храм Рождества Христова в Вифлееме в четверг закрывают из-за распространения эпидемии коронавируса.

Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на представителя палестинского министерства туризма.

"Мы проинформировали, что Храм Рождества Христова будет закрыт сегодня с 16:00 до поступления нового распоряжения", —- сказал представитель ведомства.

В сообщении говорится, что перед закрытием храм продезинфицируют из-за того, что на Ближнем Востоке распространяется эпидемия нового типа коронавируса COVID-19.

Как сообщали Українські Новини, Саудовская Аравия временно закрыла въезд в страну для паломников, которые хотят посетить Мекку и Мечеть пророка в Медине из-за распространения инфекции COVID-2019.

Тем временем, в Черновцах с подозрением на коронавирус в больнце находятся еще два человека.

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