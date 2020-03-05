С Настей Зинченко, которую обещал забрать из Уханя вместе с собакой Зеленский, так никто и не связался

Настя Зинченко, которой позвонил президент Владимир Зеленский и пообещал вернуть в Украину вместе с собакой, рассказала, что с ней так никто и не связался. Об этом она написала на своей странице в Instagram.

"Со мной никто не связывался, мне не звонили уже в течении недели, история лишь только стала громкой, и потом потухла. Ни о эвакуации ничего слышно, ни о том, что нам делать дальше. Украина снова дотянула с эвакуацией до такого момента, когда наряду стоят уже новые проблемы. Если бы все сделали в течении первой недели, когда я обратилась за помощью и мне ее пообещали, уже все забылось и я была бы дома", - пишет девочка.



Кроме того, ее ни о чем не информируют.



"Новостей у меня нет абсолютно никаких сейчас, что будет дальше. Сколько продлиться карантин в Китае и как я попаду домой. Варианты есть, но это все лишь только теории. Это может продлиться еще около месяца (в лучшем случае). Дома на карантине я и Миша с 20 января. 19 февраля, в день эвакуации украинцев) я дома и выходить на улицу нельзя", - рассказывает Анастасия.



Как сообщали Українські Новини, при эвакуации граждан Украины из Уханя, посольство не позволило Насте забрать с собой собаку, после чего девушка отказалась от эвакуации.



Также сообщалось, что Насте Зинченко полиция Уханя привезла на дом продукты.