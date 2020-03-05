подписаться на рассылку
24.55 24.94
27.15 27.78
˟
  • Новости
  • Политика
  • Общество
  • С Настей Зинченко, которую обещал забрать из Уханя вместе с собакой Зеленский, так никто и не связался
05 марта 2020, четверг, 09:50 382
Общество 2020-03-05T09:51:42+02:00
Українські Новини
С Настей Зинченко, которую обещал забрать из Уханя вместе с собакой Зеленский, так никто и не связался

С Настей Зинченко, которую обещал забрать из Уханя вместе с собакой Зеленский, так никто и не связался

Валерия Драгомирова
Собака, Эвакуация, Ухань, Настя Зинченко
Анастасия Зинченко. Фото: instagram.com/nastyazinchenko
Анастасия Зинченко. Фото: instagram.com/nastyazinchenko

Настя Зинченко, которой позвонил президент Владимир Зеленский и пообещал вернуть в Украину вместе с собакой, рассказала, что с ней так никто и не связался. Об этом она написала на своей странице в Instagram.

"Со мной никто не связывался, мне не звонили уже в течении недели, история лишь только стала громкой, и потом потухла. Ни о эвакуации ничего слышно, ни о том, что нам делать дальше. Украина снова дотянула с эвакуацией до такого момента, когда наряду стоят уже новые проблемы. Если бы все сделали в течении первой недели, когда я обратилась за помощью и мне ее пообещали, уже все забылось и я была бы дома", - пишет девочка.


Кроме того, ее ни о чем не информируют.

"Новостей у меня нет абсолютно никаких сейчас, что будет дальше. Сколько продлиться карантин в Китае и как я попаду домой. Варианты есть, но это все лишь только теории. Это может продлиться еще около месяца (в лучшем случае). Дома на карантине я и Миша с 20 января. 19 февраля, в день эвакуации украинцев) я дома и выходить на улицу нельзя", - рассказывает Анастасия.

Как сообщали Українські Новини, при эвакуации граждан Украины из Уханя, посольство не позволило Насте забрать с собой собаку, после чего девушка отказалась от эвакуации

Также сообщалось, что Насте Зинченко полиция Уханя привезла на дом продукты

Больше новостей о: Собака Эвакуация Ухань Настя Зинченко

Население увеличило сдачу валюты почти в 3 раза
Сегодня в Раде рассмотрят вопрос выражения недоверия Рябошапке
Новости
Президент признал ошибку Геруса, который открыл импорт электроэнергии из России, - Соболев 10:49
"Слуга народа" обсуждала кандидатуру юриста "Квартала 95" на должность генпрокурора 10:45
После стремительного роста доллар резко рухнул 10:35
Объемы потребления газа в Днепре снизились более чем на 14% 10:30 Пресс-релиз
В Ираке зафиксировали первую смерть от коронавируса 10:10 Карта
больше новостей
Блюда в столовой Верховной Рады
В столовой Верховной Рады появилось постное меню: цены и фото блюд 18:55
Три кандидата отказались от постов в правительстве Шмыгаля, - СМИ 13:25
Сильные дожди со снегом: в Украине объявили штормовое предупреждение 09:48 Карта
СМИ нашли в ГАСКе киевских Бонни и Клайда: влюбленных заподозрили в схемах, вымогательстве и коррупции 13:25
Пенсия. Фото: dengi.ua
Повышение пенсий перенесли: когда проиндексируют выплаты и сколько добавят 05:30 Инфографика
больше новостей
Абонплата за газ: за каждый день просрочки украинцы будут получать огромные штрафы 06:00
Анализы заболевшего коронавирусом мужчины отправят в Лондон для проверки 15:40
Коронавирус. Фото: Рixabay
В Украине зафиксировали первый случай коронавируса 11:34 Дополнено
Блюда в столовой Верховной Рады
В столовой Верховной Рады появилось постное меню: цены и фото блюд 18:55
Пенсия. Фото: dengi.ua
Повышение пенсий перенесли: когда проиндексируют выплаты и сколько добавят 05:30 Инфографика
больше новостей
Рада ускорила разделение должностей Главнокомандующего и начальника Генштаба ВСУ
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok